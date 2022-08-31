7名高專人才歸化 曾獲金鐘獎的比利時作曲家也在列

比利時籍福多瑪為比利時當代作曲家聯盟正式會員。（資料照）

2022/08/31 11:50

〔記者黃靖媗／台北報導〕內政部昨日下午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過7位高級專業人才歸化我國國籍，自2016年《國籍法》修正迄今，已有245名長期在台付出的高級專業人才，在不需喪失原有國籍的情形下歸化我國。

本次審查通過的7人分別來自影像配樂、醫學、積體電路設計、奈米技術、人工智慧前瞻科技、車用顯示器設計，與語言教學等領域。內政部指出，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。

請繼續往下閱讀...

內政部表示，本次審查通過的比利時籍福多瑪，為比利時當代作曲家聯盟正式會員，自100年迄今已創作逾80部影像配樂作品，並多次入圍金鐘獎音效、聲音設計等獎，其影像配樂創作，常於國際影展中嶄露新意，有助我國推廣影視文化之國際交流。

以人工智慧前瞻科技、奈米技術專業歸化的越南籍陳女士，已發表國際知名SCI論文20篇、專書著作4部、專書章節15篇與國內外會議論文集20篇，具有傑出研究能力，能幫助我國提升相關專業技術；以語言教學專長規劃的西班牙籍沈先生，擅長教授中西文翻譯、企業倫理及國際經濟等課程，曾撰寫並出版《應用中翻西》專書，與發表學術論文，在教學、研究、服務方面皆貢獻良多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法