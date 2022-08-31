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    華航遭美施壓砸千億購機？ 何志偉：兩者應無直接因果關係

    華航訂購16架波音787-9客機。圖非波音787-9客機。（華航提供）

    華航訂購16架波音787-9客機。圖非波音787-9客機。（華航提供）

    2022/08/31 11:17

    〔記者陳政宇／台北報導〕華航通過採購16架波音787-9客機，預計2025年起交付，外界質疑與美國聯邦參議員葛理漢今年訪台要求採購有關。對此，立院國防外交委員會成員、民進黨立委何志偉今（31日）表示，飛機購買需歷時5到10年，兩者應無直接的因果關係，呼籲不要刻意操作、拿飛安開玩笑。

    中華航空董事會臨時會昨通過訂購16架波音787-9客機，交易總金額不超過46.08億美元（約合台幣1416億元）。外界質疑，葛理漢（Lindsey Graham）今年4月率團訪台時，公開要求台灣採購波音787，華航因政治壓力而被迫購買。

    對此，何志偉受訪表示，全世界的飛機交貨時間都大幅度延遲，舊機就該汰換，但一架飛機從評估、簽約到交機，整個過程大概要歷時5到10年，因此與美方近期來訪應無直接的因果關係。他呼籲，政黨間可以彼此監督，但不要刻意操作、拿飛安開玩笑。

    民進黨團副幹事長林靜儀則指出表示，近兩年整個航空、觀光產業因疫情非常慘，華航有貨機因此能維持一定程度的營收，全球觀光產業在接下來的後疫情時代是否開始復甦，黨團會關注華航要做什麼樣的準備。

    林靜儀強調，全球觀光、航空、商務等產業未來應會開始復甦，台灣要趕快抓緊機會，尤其是台灣近兩年在疫情受到的傷害比較小，對於國外旅遊、國內觀光產業要做哪些準備，這部分希望政府提早因應。

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