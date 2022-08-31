研究計畫被爆抄襲狂領5700萬 張善政：有1塊錢掉到我口袋，就退選！

研究計畫被爆抄襲、狂領5700萬元，張善政：「有1塊錢掉到我口袋，我就退選！」（記者鄭淑婷攝）

2022/08/31 11:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今天繼續13區深耕行程，前往觀音工業區聚紡公司參訪，他受訪時對於任職宏碁集團副總時，主持的農委會研究計畫被爆抄襲，大領5700萬元經費，張善政駁斥，「5700萬元經費如果有1塊錢掉到我口袋，我就退選，我非常有把握。」

對於桃園市長鄭文燦指控他涉嫌A國庫，研究計畫領農委會的錢，研究計畫卻抄農委會報告，張善政表示，「我們已經提告了」，至於內容被指諸多簡轉繁等涉及抄襲，昨天已經說明得非常清楚，這個計畫是把國外農業電子化資訊精華摘錄，轉給國內的農業研究單位參考，這是非常正常的事情，計畫的本質就是在做科技的引進跟推廣。

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他要特別說，昨天也有人提到農委會5700萬元經費之事，「5700萬元經費如果有1塊錢掉到我口袋，我就退選，我非常有把握」，大家也知道宏碁是非常有制度的公司，宏碁出面投標、出面簽約，當然錢也是由宏碁出面領取，並花在計畫上的活動，包括研討會、員工薪資等，「我領宏碁副總經理本來的錢，沒有因為這個計畫，多1塊錢進入我口袋」，他特別聲明。

媒體另問及前農委會資訊中心主任林貞第一時間發文力挺，後來疑似「刪文」，張善政駁斥，林貞已經退休10多年了，一位7、80歲的老太太，現在正在觀光、雲遊四海，昨天在他聯絡之下，請她幫忙仗義執言、把當初情況還原給社會各界知道，她發了臉書貼文並把臉書限好友開放給大家都可以看，但馬上就受到非常嚴重的霸凌，包括民進黨「1450」蜂擁而上，受不了只好將臉書恢復成限好友才能觀看。

張善政強調，「林貞沒有刪文！」並亮出林貞臉書此篇文章為證，文章確實還在，只是限好友觀看，23小時的貼文、昨天早上發文，「請1450不要在上去騷擾她了」。

張善政今早在臉書發文，強調不要傷害本土企業（宏碁），髒水潑到他為止，張善政說明，因為現在所有的質疑都在講宏碁管理體制有問題，他剛提到，宏碁出面投標、出面簽約，錢不可能進到他私人口袋，這是企業中很不可思議的事，不可能落到他私人口袋，他只是領固定薪水，執行計畫、做該做的事。

時代力量桃園市議員參選人林佳瑋，爆料張善政13區團隊都有案底，張善政表示，這些都是過去的事情，團隊現在就是專心團結一致，打贏這場選戰。

張善政亮出林貞臉書文章為證，文章確實還在，只是限好友觀看。（記者鄭淑婷攝）

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