國防預算》增購18套「海馬斯」確定 國軍2027年前總計將買29套

美軍「海馬斯」多管火箭系統。（法新社檔案照）

2022/08/31 10:59

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部明年度預算書已於今日送至立法院，由於國軍已確定不向美方採購40門M109A6自走砲，並已找到替代方案，根據明年度預算書內容揭示，陸軍將編列325億2354萬7千元，採購29套「海馬斯」多管火箭系統，比今年之前計畫採購11套，足足多出18套之多。

根據國防部今年度預算書揭示，陸軍自2020年至2027年「遠程精準火力打擊系統」，共計編列154億4413萬4千元，以軍購方式向美國採購11套海馬斯多管火箭系統。根據美方發布的對台軍售案細節，此案包含射程可達300公里的64枚陸軍戰術區域飛彈（ATACMS）。

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不過，根據國防部今日送至立法院的明年度預算書揭示，由於陸軍確定不採購40門M109A6自走砲，因此已確定向美國增購海馬斯多管火箭系統，除了採購套數自11套大幅增至29套，陸軍戰術區域飛彈也增至84枚。值得注意的是，陸軍此次還增購864枚「精準火箭」。

國防部明年度預算書揭露，全案總預算自154億4413萬4千元，大幅增長至325億2354萬7千元，而新購的18套海馬斯多管火箭系統、20枚ATACMS、864枚「精準火箭」等，都將於2027年交貨。

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