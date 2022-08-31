新手爸媽帶寶貝助陣！陳時中登記參選：吸引年輕力量回到台北

陳時中今登記參選台北市長。（記者田裕華攝）

2022/08/31 10:05

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今早率競選團隊與黨籍議員參選人，在多對新手爸媽、可愛嬰幼兒陪同下完成參選登記；陳時中受訪時提到，台北市應為年輕、有希望的都市，而從嬰幼兒到年輕父母都是未來希望，但近來人口流失，未來將透過福利補助吸引年輕力量回到台北，使台北更好。

本週為年底九合一選舉參選登記，陳時中於今吉日良辰率競選主任委員陳建仁、總幹事吳思瑤、分區總幹事林昶佐、高嘉瑜及全體黨籍議員，在數對新手爸媽、可愛嬰幼陪同下，前往台北市選委會完成參選登記。

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陳時中受訪時指出，台北市應為年輕、有希望的都市，而從嬰幼兒到年輕父母都是未來希望，但近來人口流失，還需年輕人注入台北，才可使城市越來越好，未來將透過福利補助吸引年輕力量回到台北，使台北更好。

而後續是否將啟動北北基桃連線競選，陳時中說，此牽涉北台灣區域治理，因此未來競選上提供區域合作等政策方向是必做的重要目標。

至於有民調顯示陳時中「仇恨值高」；陳時中重申，各類民調對於選舉過程都是很好參考，不論對於個人人設或政策方向都可再做步驟調整。

而在參選記者會過程中，恰逢國民黨台北市議員秦慧珠也要前往登記，雙方「撞場」，秦慧珠被引導走側門進入，令她不滿怒罵陳時中，陳則中斷發言靜候通過；事後陳時中説，競選期間大家都應維持風範，但若有妨礙到他人的部分也會再注意。

民進黨台北市長參選人陳時中率領黨籍市議員參選人，一同前往台北市選舉委員會登記參選台北市長，並發表婦幼政策演說。（記者田裕華攝）

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