11朝元老代表陳其邁登記 楊明州︰他最大心願是把高雄顧好

前高雄市代理市長楊明州（右），今受陳其邁委託前往高市選委會登記參選下屆市長。（記者李惠洲攝）

2022/08/31 09:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕經歷過11位高雄市長、今年元月剛退休的前高市府秘書長楊明州，今上午代表高雄市長陳其邁至高市選委會登記參選下屆市長；楊明州表示，自己於公於私都樂意幫忙，而陳其邁最大心願是把高雄顧好，希望市民朋友再給他機會。

楊明州退休後，仍扮演市政志工角色，陳其邁經常半夜打電話向他請益，楊明州也表達支持陳其邁連任立場；他透露，幾天前與陳其邁市長聯繫問候時，市長提到有個「私事」想請他幫忙，才說想委託代為登記參選，他回復很樂意。

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楊明州說，自己是永遠的高雄志工，跟市府感情深厚，有需要時都很願意幫忙，陳其邁市長於公是他長官、於私也很深厚交情，即使退休後，市長也會半夜打電話來，「可能忘記我退休了」。

他強調，陳其邁市長一生最大心願就是把高雄顧好，這志向讓人感動，且與市長共事期間，他對市政了解鉅細靡遺、事必躬親，儘管推動市政過程裡面，難免造成同仁很大負擔，但一切都是為市民、為高雄鄉親好，所以團隊辛苦一點，同仁多都能坦然接受。

楊明州指出，高雄已經很不一樣，希望市民朋友再給陳其邁市長一個機會。

楊明州1984年進高市府工務局任幫工程司，陸續擔任科長、下水道工程處長、養工處長、建管處長、工務局副局長與局長、副祕書長、秘書長、副市長、代理市長等職，從基層到「市長」、事務官歷練完備。

在市府服務期間，陸續經歷許水德、蘇南成、吳敦義、謝長廷、陳其邁（代理）、葉菊蘭（代理）、陳菊、許立明（代理）、韓國瑜、楊明州（代理）、陳其邁等11位市長，陳其邁2005年擔任高市代理市長時，楊明州是當時的工務局長，兩人擁有深厚情誼。

前高雄市代理市長楊明州（右），今受陳其邁委託前往高市選委會登記參選下屆市長。（記者李惠洲攝）

楊明州強調，陳其邁一生最大心願是把高雄顧好，請市民朋友再給他機會。（記者李惠洲攝）

曾擔任四屆高市選委會主委的楊明州，向選委會同仁致意。（記者王榮祥攝）

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