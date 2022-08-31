趙少康這樣算兩岸軍費對比 石明謹酸：數學老師自殺了

趙少康2021年在節目中聲稱：「我的軍事預算是你的16倍，10年就是你的160倍耶！」（資料照）

2022/08/31 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕退將于北辰日前在政論節目的飛彈攔截率「數學問題」引起網友討論，而中國微博近期流傳一段中廣董事長趙少康2021年在政論節目中的影片，趙少康在節目中稱：「我的軍事預算是你的16倍，10年就是你的160倍耶！」常在臉書評論時事的知名球評石明謹也在臉書貼出截圖，並諷刺地說：「數學老師這次沒有哭，他自殺了。」

趙少康這段「數學算式」是去年11月8日在Yahoo TV政論節目《鄉民來衝康》中所說，當趙少康說出「我的軍事預算是你的16倍，10年就是你的160倍耶」，一旁來賓都沒有察覺怪異之處。而中國網路社群則在今年8月下旬左右，將趙少康說出這段話的影片再製流傳。

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球評石明謹則在臉書貼出一張關於趙少康此言論的截圖，並說：「數學老師這次沒有哭，他自殺了。」許多網友也在底下留言：「已經過了70年了，就是1120倍了，那還不趕快打過來啊？」、「誰再跟我說kmt有知識藍試試看！」、「我一年大你10歲，10年大你100歲。」、「不愧是滋事藍～」、「四杯25度C的水倒在一起就變100度C」、「中國有5000年歷史，軍費是你的80000倍啊！ 你到底會不會算？」、「160倍對決210%」

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