國民黨議員轉戰金門縣長寶座 李應文：堅持初心「讓鄉親快樂」

國民黨金門縣議員李應文換跑道挑戰縣長寶座，他說，絕對參選到底，並堅持初心、讓鄉親快樂。（記者吳正庭攝）

2022/08/30 22:35

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨籍金門縣議員李應文轉換跑道選縣長，他今天前往縣選委會搶頭香，第1位完成縣長候選人登記作業，他強調，一路走來堅持初心、簡單的價值，就是希望讓鄉親快樂；他會陸續提出好的政見去解決鄉親的問題，幫助縣府走出困境的道路。

國民黨金門縣黨部表示，黨中央已提名現任縣長楊鎮浯拚連任，縣黨部之前也試圖與李應文就參選縣長進行疏通，未料李仍執意參選，未來將面臨黨紀處分。

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李應文由妻子陪同，在金門縣李氏宗親會理事長李金贊等人簇擁下，前往金門縣選委會辦理縣長候選人登記。

李應文說，一路走來，堅持最原始而簡單的價值，就是希望鄉親要快樂，如果縣府建設不能帶給大家快樂，就是浪費資源，這是不忘初衷的理念；他說，宗親會給他很大力量繼續往前，他會陸續寫出符合縣民期待的政策白皮書。他說，多聽一點，多做一些，多堅持一下，這個社會會更美好。

他說，從政以來一直以工人之子、農民之子自居，擔任議員7年8個月，發現縣府有些建設是重覆的，希望能改掉；他覺得目前縣府的財政紀律已經有點失控，縣庫一直快見底卻無藥帖救縣庫，令人擔心未來可能影響縣政建設及社會福利。

他有個大願景，希望在老年生活時「能因為我們當初的堅持及作法讓這塊島嶼既美麗又快樂」，而不是天天批評，被下一代指著鼻子罵當初為什麼不做？現在又有什麼資格批評？那才會是真正汗顏！

李應文強調，會參選到底，絕不可能接受外界傳聞的「搓圓仔湯」，也不會利用選舉爭取政治利益，更不可能有外界所說的「換官位」之說，一切的謠傳都是憑空捏造，他痛恨這樣的惡質選風文化。

針對李應文所說已向國民黨報備參選縣長卻未獲通過而表示遺憾一事；國民黨金門縣黨部主委吳興邦說，李應文並未報備參選，縣黨部事前曾向李應文疏通，未料李仍執意而為；對此，縣黨部將擇期開會，依黨綱對李應文作出應有的處分。

地方人士指出，除了李應文首次參選縣長，其他3位最有可能的對手，包括現任縣長楊鎮浯、國民黨前縣長陳福海、無黨籍洪志恒都是縣長選舉的老面孔。

金門縣議員李應文（前排左三）由金門縣李氏宗親會理事長李金贊（前排左二）等支持者陪同，前往金門縣選委會辦理縣長候選人登記後，高呼「當選」！（記者吳正庭攝）

金門縣議員李應文（中）由妻子及金門縣李氏宗親會理事長李金贊（右）等人陪同，前往金門縣選委會辦理縣長候選人登記。（記者吳正庭攝）

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