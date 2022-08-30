中國多艘民營滾裝船南下 專家：疑參與攻台演練

新美國安全中心高級研究員許卡特表示，7艘中國民營的滾裝船從黃海南下，可能要參加共軍的演習或軍事行動。（圖擷取自許卡特推特）

2022/08/30 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國不斷企圖在台海採灰色地帶戰術！新美國安全中心（Center for a New American Security）高級研究員許卡特（Thomas Shugart）今（30）日表示，中國7艘民營的「載客滾裝船」（中國稱客滾船）離開通常運行的黃海，駛向福建沿海，推測可能是要參加共軍的演習或軍事行動。

許卡特在推特上指出，這些滾裝船（roll-on/roll-off，又稱RO-RO船、汽車渡輪）為「渤海輪渡」集團營運，該集團同時也隸屬「解放軍海上民兵運輸大隊」。根據「渤海輪渡」集團官網顯示，集團旗下有多艘大型客貨滾裝船。每艘客滾船可載運至少300輛大小車輛，約1500名乘客。許卡特表示，這7艘客滾船可能足夠提供3至4個解放軍旅級單位使用。

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許卡特也在推特上發布29日時這七艘滾裝船的位置圖，從圖中可見，6艘滾裝船正在南下途中，其中1艘已位於廈門。

其實該集團船隻參與解放軍演習早有先例，根據2021年中國官媒《環球時報》英文版報導，解放軍81集團軍的一個合成旅就利用該集團的「中華復興號」滾裝船運送部隊，包含96式主戰坦克、04式步兵戰車等車輛，及1000多名士兵進行1000公里的跨海機動演習。

報導中更指出，解放軍特別建造與鐵路系統相連的碼頭，使部隊和車輛可以從船舶快速切換到鐵路運輸，既省時也能提高運輸效率。報導也指出，解放軍的軍用兩棲登陸艦數量相對有限，因此正練習使用這種大型渡輪跨海運輸船隻。

許卡特也在推特上發布29日時這七艘滾裝船的位置圖，從圖中可見，六艘正在南下，其中1艘則位於廈門。（圖擷取自許卡特推特）

中國官媒《環球時報》英文版曾報導，解放軍81集團軍利用渤海輪渡集團的「中華復興號」滾裝船運送部隊。（圖擷取自環球時報）

中國渤海輪渡的載客滾裝船渤海鑽珠號，可載大小車輛300多輛，還有客房。（圖擷取自渤海輪渡官網）

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