陳時中︰坐月子產婦補貼3.6萬 6至18歲每年發1500元藝遊券

民進黨台北市長參選人陳時中（右）30日舉行競選市長社會福利政見記者會暨與阿中有約：台北社會福利團體座談會，會後受訪。（記者廖振輝攝）

2022/08/30 18:15

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今推出社福政見，從愛兒、青年、樂齡、溫暖、療癒及韌性五大面向，提出包括坐月子補貼3萬6千元、增加公共化2歲幼幼班、增加1000名額托育場所、發放6至18歲每年1500元藝遊券、並增設中小型身障全日型住宿式機構等，希望藉由完善社福建構真正優質台北，讓世界看見台北的美好。

陳時中參選後頻頻端出政策牛肉，繼28日提出居住政見後，今再公布社福政見，以「溫暖有愛、全齡照顧」為主軸提出愛兒、青年、樂齡、溫暖、療癒及韌性五大面向；陳時中表示，過去擔任衛福部長5年多時間便對如長照2.0等各項長照政策戮力推動，但也深感社福是「沒休止的一條路」，只能更好而無最好，台北擁有相對豐富資源，希望未來能將台北打造為全國的社福示範區。

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陳時中指出，「愛兒台北」包括補貼坐月子產婦一個月3萬6千元、方便雙薪家庭的彈性日夜臨托服務、並增加公共化2歲幼幼班、增加1000名額托育場所，另考量當前社會結構、許多新手爸媽無育兒經驗，也將推出有社工、護理背景且經訓練的育兒指導員，並提供協助身障者產檢、生育陪伴諮詢的專責窗口。

陳時中也提到，過去孩童的遊戲權較不被重視，傳統家長都要求孩子們先寫完功課才能遊戲，然而現代社會許多孩子可從遊戲及運動過程可獲身心健康、提升學習效率，打趣稱即便現在偶時也會期待當年父母能對他說「先去玩完再來寫功課」，因此在兒童社福政策中也增加設立全台第一處科學導入的兒童體適能運動館。

在青年社福上，陳時中表示，青年活動空間多有不足，因此將尋找空間打造專屬場所，提供青少年活動及探索自我，也藉由年輕人的活力、遊憩提升爭邊商圈發展，另也將針對6到18歲每年發放1500元的藝遊券，可用以看展、買書等；而促進校園心理健康也是重要目標。

在「樂齡台北」上，陳時中認為，應持續增加日照中心據點，並在工時配套下延長服務時間，使家人可方便接送，此外也要加強獨居長輩列冊照顧，發展銀髮訪視員關懷；而在樂齡運動上，也將與245家健身房合作，由專業教練提供長輩專屬課程，強身健體也避免運動傷害；另也提高長輩就業、提倡高齡者相互照顧，打造有償性的長輩照護服務，使老人家仍有生產力、還可賺取收入。

「溫暖台北」則強化社區生活支持服務、增設50床以下的中小型身障全日型住宿式機構、提供中重度身障及失智者夜間居家服務、延長現有日間照顧中心並開放小規模住宿空間；此外，當選後也將推動修法，使北市所有新建物一樓全面無障礙，並擬全額補助公寓增設電梯或爬梯機等。

「療癒、韌性台北」則注重心理健康，除從全人全齡促進、也由副市長層級推動列管公共設施依需求變更或保留為社福使用，陳時中也説，將與中央攜手打造綿密社會安全網，且因應後疫情時代，建立整備應變體系提升社會復原力。

陳時中強調，台北不僅作為台灣首都，目標更是成為世界的台北，因此將從各層面推動社會福利政策，建構真正優質台北，使市民能感到自傲，也讓世界看見台灣的美好。

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