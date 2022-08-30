民調仇恨值高？ 陳時中：不認為這麼多人不喜歡我

有民調直指民進黨參選人陳時中「仇恨值高」，陳時中今表示，「當然不認為有這麼多人不喜歡我」。（記者廖振輝攝）

2022/08/30 16:20

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選戰呈三腳督，近期各方民調呈現不同態勢，有民調直指民進黨參選人陳時中「仇恨值高」；對此，陳時中今表示，「當然不認為有這麼多人不喜歡我」，而民調僅作為參考，知道自己優缺點後做滾動式檢討，未來除要讓人更喜歡一些外，更重要的是台北市選民對公共政策的期待高，要以政策爭取認同。

陳時中接連端出各項政見，今再推出5項社福政見，並與台北社會福利團體座談；對於國民黨參選人蔣萬安政見聚焦婦幼、新住民等，陳時中認為，蔣所關心的面向雖也重要，但自己涉獵社會福利議題較長，深知政策只做「點」不夠、「線」不足，至少要達到「面」的程度，並應一體成型，因此會較多面向地完整提出政策，雖挑戰性更大，但絕對會努力執行。

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對於近期有民調指出半數選民不喜歡陳時中、顯示「仇恨值高」；陳時中表示，「當然不認為有這麼多人不喜歡我」，還幽默問台下「這邊誰不喜歡我？」並稱民調常有許多變化，很難清楚解析，但會作為參考，知道自己的優缺點後可做滾動式檢討。

對於無黨籍參選人黃珊珊稱台北市民沒有顏色，陳時中說，台北並非沒有藍綠，只是選民對於公共政策的重視度較高，因此要提出政見爭取市民認同才是健康的方向，所以也不必用棄保概念思考選舉。

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