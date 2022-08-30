美白宮發言人稱「台海戰爭美國不會愚蠢出兵」？ 實為抖音造假影片

網傳文字搭配影片，影片簡體字幕稱「記者問白宮發言人，如果台海發生戰爭，美國會出兵嗎」，發言人回應「你說美國會做這麼愚蠢的事嗎」，是否為真？實為挪用無關影片並搭配假字幕之錯誤訊息。（翻攝查核中心）

2022/08/30 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕網傳文字搭配影片，影片簡體字幕稱「記者問白宮發言人，如果台海發生戰爭，美國會出兵嗎」，發言人回應「你說美國會做這麼愚蠢的事嗎」，是否為真？台灣事實查核中心求證，原始影片為發言人回應墮胎議題，且發言人所言和字幕翻譯完全不相符，網傳影片出自抖音，實為錯誤訊息。

社群平台流傳一段文字搭配影片，稱「記者問白宮發言人，如果台海發生戰爭美國，會出兵嗎？瞧發言人怎麼回答。結論：美國賣武器給台湾（灣），然後讓兩岸的華人間互相開火殘殺，美國躲在遠處大發戰爭財數鈔票賺大錢！」

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網傳影片則嵌入簡體字幕，內容記者詢問美國白宮時任發言人莎琪（Jen Psaki）「如果發生台海戰爭，美國會出兵嗎」，莎琪回答「這個問題很難回答，你問點其他的吧」，記者追問「是不敢回答吧」，莎琪回應，「請注意你的言辭，你說美國會做這麼愚蠢的事嗎？我們只是希望他們自相殘殺，賣武器而已」。

查核中心檢視網傳影片，出現中國社群平台抖音一帳號資訊。查核中心又檢視傳言影片，內容的英文逐字與影片中的簡體字幕完全對不上，以英文逐字關鍵字搜尋美國白宮網站，可以找到與影片英文完全相符之逐字稿，而這份稿子為2021年9月2日白宮新聞記者會完整影片，內容為莎琪回應記者有關於墮胎議題。

綜合以上資訊，傳言影片為挪用無關影片，並捏造簡體中文字幕，影片原始事件與台海局勢毫無關係，網傳資訊為錯誤訊息。

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