苗栗民眾黨聯合登記 鍾東錦領表巧遇喊「藍白合」

民眾黨苗栗縣議員參選人聯合登記，與前往領表的鍾東錦巧遇，鍾希望苗栗縣長可以「藍白合」。（記者彭健禮攝）

2022/08/30 12:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民眾黨4名苗栗縣議員參選人，今天由黨秘書長謝立功、立院黨團總召邱臣遠、縣黨部榮譽主委馮啟彥及黨主席柯文哲父母等人陪同到縣選委會登記，巧遇國民黨縣議長鍾東錦領表。鍾除祝賀高票當選，也表達希望苗栗縣長選舉可以「藍白合」；對此，馮啟彥則回，民眾黨在苗栗沒有推縣長候選人，會支持做事的人選，鍾是其一。

謝立功、邱臣遠、馮啟彥與柯文哲爸媽等人，今天上午帶領苗栗縣議員參選人楊喬安、林志學、謝端容、傅郁揚前往登記，縣黨部幹部及其他代表參選人也出席。謝立功為縣議員候選人一一披上彩帶，柯文哲的媽媽何瑞英說，民眾黨所推出的人選，都是有信用、老實、實在，說到做到、敢講敢擔當，如果可以當選替百姓做事情，這是很光榮的事，希望大家全力支持。

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謝立功、邱臣遠、馮啟彥說，苗栗近年來面臨財政困難等問題，柯文哲的台北市長經驗，所有縣市還債能力最強，還了570億元，鄉親對民眾黨寄予厚望，這次推出縣議員候選人都是一時之選，黨的目標是至少當選3席議員，可以在議會成立黨團，發揮更大的監督效果，讓苗栗越來越好。

鍾東錦今天領表，巧遇民眾黨聯合登記，鍾應邀致詞，除祝賀候選人高票當選，也表達希望苗栗縣長選舉可以「藍白合」。馮啟彥表示，民眾黨成立3年，縣黨部不到1年，地方經營剛起步，現階段當務之急是向下扎根，雖有勸進聲音，他個人則是把醫療服務做好，縣長選舉部分沒有推人，但會支持做事的人，鍾是其一。

民眾黨苗栗縣議員參選人聯合登記。（記者彭健禮攝）

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