中共種族滅絕下個目標！ 宗教自由委員會主席︰台灣不能原地等待

國際宗教自由委員會主席努里‧特克爾（Nury Turkel）在「2022年區域宗教自由論壇—印太地區公民社會對話：宗教自由面臨的挑戰」，會中發表主題演講。（記者王藝菘攝）

2022/08/30 12:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際宗教自由委員會主席努里‧特克爾（Nury Turkel）今天在區域宗教自由論壇上示警，台灣必須好好研究發生在維吾爾族的種族滅絕，「從光天化日之下的恐怖暴行中吸取教訓」。台灣不能原地等待，而是必須準確了解所面對的，以及若不迅速採取行動的未來命運。特克爾並呼籲各國團結應對供應鏈中的強迫勞動問題和數位威權主義，美國制定維吾爾強迫勞動預防法（UFLPA）是良好開端，他相信台灣可以而且應該在這方面發揮重要作用，以清理「被奴隸生產的消費品污染的全球供應鏈」。

台灣民主基金會、美國在台協會（AIT）和外交部共同舉辦「2022年區域宗教自由論壇—印太地區公民社會對話：宗教自由面臨的挑戰」，今（30）上午在台北美福飯店舉行開幕典禮，邀請貴賓致開幕詞，並由特克爾發表主題演講。 特克爾是維吾爾裔的美國公民，是長期不系參與新疆維吾爾人權運動的人權律師。

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特克爾在演講中直言，中共對民主制度和自由主義價值觀構成威脅，我們必須了解維吾爾人的遭遇，否則所有人都將無路可逃。特克爾提到近期因「再教育台灣人」的言論引起軒然大波的中國駐法大使盧沙野，「中共的企圖他表達得一清二楚」。特克爾說，中共所謂的「再教育」，是逼迫人們放棄所有宗教信仰和政治異議、剝奪尊嚴、對黨感恩戴德，是一個全然以共產主義宣傳構成的洗腦環境。被拘留者遭受酷刑、食物和水的剝奪以及不斷的政治灌輸。

特克爾提到，美國政府估計有2百到3百萬維吾爾人和其他突厥穆斯林，被關押在大規模的集中營。《紐時》報導有至少80萬名兒童被迫與父母分離，並透過所謂的寄宿學校，「合法」強制維吾爾兒童說他們的語言和學習，這比華盛頓特區的人口還多。中國並強制維吾爾婦女絕育，在兩年內造成出生率大規模下降60%。特克爾說，這是中國的「斷代、斷根、斷聯」政策，清楚地表明中共正進行種族滅絕。

特克爾直言，中共數十年來侵犯人權，在新疆發動種族滅絕更已進入第6個年頭，被「再教育」的人們是思想領袖、社會倡議者、藝術家、音樂家、大學教授、高中教師、退休教師、醫生、父母、孩子和孫子。雖然世界已經開始承認種族滅絕的現實，但光是承認還遠遠不夠。我們看到了中共的本質，看見中共政權對香港人民的所作所為，我們也可以了解，中國將台灣視為下一個目標。

特克爾示警，台灣必須好好研究發生在維吾爾族的種族滅絕，「從光天化日之下的恐怖暴行中吸取教訓」。台灣不能原地等待並仰賴希望，而是必須準確了解我們正在面對的，以及若不迅速採取行動，未來究竟是怎樣的命運。

特克爾呼籲，世界應該團結一致，應對供應鏈中的強迫勞動問題、結合監控技術的數位威權主義、以及立即釋放遭關押者。例如美國已經透過維吾爾強迫勞動預防法（UFLPA），限制中國新疆地區的商品進口。特克爾說，這是良好的開端，呼籲其他自由民主國家也必須採取類似行動，他也相信台灣可以而且應該在這方面發揮重要作用，清理「被奴隸生產的消費品污染的全球供應鏈」。

特克爾強調，維吾爾族已經付出巨大的代價，但國際社會的綏靖政策和對抗威權主義的決心不足，現在阻止這些還為時不晚。若明知該地區經歷對信仰者的殘酷鎮壓，仍與中共照常互動，將使中共能夠更加自信且好戰地侵犯人權，「不管我們喜不喜歡，這是一場自由之戰」。

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