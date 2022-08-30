陳時中港湖民調奪冠急回防本命區？ 黃珊珊：全台北都是本命區

台北市長參選人黃珊珊,走訪碧山巖開漳聖王廟，前來捻香參拜並與在地鄉親們喝咖啡鳥瞰欣賞大台北美景，會後並接受媒體聯訪（記者田裕華攝）

2022/08/30 12:06

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中於南港內湖區民調竄升至第一，無黨籍參選人黃珊珊今立刻回防「本命區」參拜、掃街；黃珊珊今受訪時稱，港湖區是娘家，過去24年無論任何重要決定都會來向開漳聖王爺、內湖的守護神報告，此與民調無關，並稱全台北市都當作是本命區，不限縮在特定區域。

出身港湖區議員的黃珊珊，宣布參選的記者會即在內湖舉辦，今早再至內湖碧山巖開漳聖王廟參拜，隨後再至湖光市場、737商圈掃街拜票，穩固大本營意味濃厚。

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黃珊珊表示，24年前在無家世背景、經濟來源下，首次在南港內湖參選市議員就拿下第一高票，除感謝外，自己20多年來也未曾偷懶，做好選民服務並爭取建設，也看到當地的進步，因此今天以回娘家的心態，而做任何重要決定都會來向開漳聖王爺、內湖守護神報告。

被問到是否因陳時中在港湖區民調領先才急欲回防；黃珊珊強調，內湖就是自己的家，因此凡事都從這裡出發，與民調毫無關係，若每天看民調，「那真的不用做事了。」黃也說，並無所謂本命區，各行政區都會跑，「全台北市都是本命區」，不會把自己限縮在一區域。

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