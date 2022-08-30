美大使批中國迫害宗教自由 「魔掌跨國界」威脅國際秩序

總統蔡英文出席「2022年區域宗教自由論壇—印太地區公民社會對話：宗教自由面臨的挑戰」，並在會中致詞。（記者王藝菘攝）

2022/08/30 10:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕「2022年區域宗教自由論壇—印太地區公民社會對話：宗教自由面臨的挑戰」今天在台北登場，總統蔡英文致開幕詞，盼打造「沒有人因宗教受到迫害的世界」，並重申台灣致力於推動宗教自由，為印太區域提供多元包容的「台灣模式」。美國國際宗教自由無任所大使拉沙德‧侯賽因（Rashad Hussain）致詞時批評中國嚴重侵犯宗教自由，「魔掌」甚至跨越國界採取宗教鎮壓迫害，對人們珍視的價值觀和基於規則的國際秩序構成「真實且日益嚴重的威脅」，我們必須認識到這一嚴重威脅，並以應有的關注和資源與之抗爭。

美國於2018年6月舉行史上首次部長級全球宗教自由會議，展現重視人權態度。台灣隔年主辦首屆「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」，是當時首個在區域層次舉辦的宗教自由公民社會對話。今年的宗教自由部長級會議在英國倫敦舉行，台灣宗教自由大使布興‧大立（Pusin Tali）、駐英代表謝武樵亦出席並發表國家宣示。

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在疫情爆發2年後，台灣再次舉辦宗教自由論壇印太地區對話，由台灣民主基金會、美國在台協會（AIT）和外交部共同舉辦。盼藉由印太地區宗教自由倡議者交流經驗，共同關心於威權體制下因信仰受壓迫的個人及團體。此論壇今（30）上午在台北美福飯店舉行開幕典禮，邀請貴賓致開幕詞，並由國際宗教自由委員會主席努里‧特克爾（Nury Turkel）進行主題演講。

民主基金會董事長、立法院長游錫堃致開幕詞歡迎來賓，總統蔡英文擔任貴賓出席致詞，外交部長吳釗燮亦出席開幕典禮。AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）致詞說，在充滿挑戰的時代，台灣仍是民主自由的堅定捍衛者，也是為廣泛的宗教信仰提供法律保護和尊重多元的良善案例。孫曉雅指出，台灣宗教社群多元且蓬勃發展，讓台灣和世界都受益，例如慈濟基金會和慈濟醫院在台灣和世界各地遭受人為和自然災害區域，運送食品和醫療用品救災，包括為烏克蘭難民提供直接的財務支持等等；例如台灣長老教會也為在匈牙利的烏克蘭難民提供財務援助，「台灣示範了社會不同部門產生的強大的協同作用，堅持普世價值並團結起來支持民主夥伴」。

美國國際宗教自由無任所大使拉沙德‧侯賽因（Rashad Hussain）亦讚賞台灣是美國在推動宗教自由方面最強大的合作夥伴之一，也是區域和全球的典範。他並嚴肅說明，目前世界各地不幸的事持續發生，在印太地區和世界各地的專制政權仍在其境內和境外壓制、虐待宗教和精神修行者，中華人民共和國是此類行為最明顯的例子。自1999年以來，美國將中國列為特別關注、嚴重侵犯宗教自由的國家，中國甚至跨國鎮壓少數民族和宗教少數群體的成員，對人們珍視的價值觀和基於規則的國際秩序構成「真實且日益嚴重的威脅」。每當中國跨越國界並採取鎮壓行動，它都試圖證明「沒人能擺脫他的魔掌」。侯賽因強調，我們必須認識到這一嚴重威脅，並以應有的關注和資源與之抗爭。

侯賽因也提到，宗教信仰自由是​​拜登政府推動人權作為全球外交政策和國家安全優先事項的重要部分，美國很自豪能在這努力中與台灣站在一起。他也強調，如果沒有全球公民社會組織的不懈努力，推動宗教自由的工作是不可能實現的。公民社會是宗教信仰自由的支柱，民間社會能推動更大的透明度和問責制。

蔡英文致詞時首先歡迎國際宗教自由委員會主席努里‧特克爾（Nury Turkel）來台訪問，他為包括維吾爾人在內的宗教迫害受害者發聲超過20年。蔡英文指出，宗教自由是普遍人權，此論壇讓來自世界各地的民間社會代表，一起討論自由、人權和平等，令人鼓舞。台灣堅定致力於在國內外推動宗教自由，旨在為更廣泛的印太地區提供包容的模式；台灣持續向國際宗教自由基金捐款，台灣民主基金會也擔任國際宗教自由聯盟觀察員，致力於保護宗教少數派和反對宗教歧視。

蔡英文致詞中也提及民間社會的力量。她說，台灣社會隨著不同背景的人們成長發展到第四代，傾向於接受差異並欣賞多樣性。我們的使命是打造一個沒有人會因為宗教受到迫害的世界。我們相信，透過多元包容，國家可以繁榮昌盛。而作為一個民主國家，非政府組織和民間社會是我們更好地實現宗教自由的關鍵，「我們鼓勵所有人與我們一起為台灣和印太地區的自由和人權而努力」。

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總統蔡英文（圖右）出席「2022年區域宗教自由論壇—印太地區公民社會對話：宗教自由面臨的挑戰」，並在會中致詞。（記者王藝菘攝）

美國國際宗教自由無任所大使拉沙德‧侯賽因（Rashad Hussain）今天透過預錄影片，在「2022年區域宗教自由論壇—印太地區公民社會對話」致詞。（記者呂伊萱攝）

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