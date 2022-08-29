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    支持民團推動18歲公民權 民進黨9月啟動各地宣傳

    公民團體與學生組織組成的「18歲公民權推動聯盟」今拜會民進黨中央黨部，由民進黨副秘書長林鶴明、林飛帆與民進黨青年部共同接待。（民進黨提供）

    公民團體與學生組織組成的「18歲公民權推動聯盟」今拜會民進黨中央黨部，由民進黨副秘書長林鶴明、林飛帆與民進黨青年部共同接待。（民進黨提供）

    2022/08/29 17:33

    〔記者陳昀／台北報導〕公民團體與學生組織組成的「18歲公民權推動聯盟」今拜會民進黨中央黨部，由民進黨副秘書長林鶴明、林飛帆與民進黨青年部共同接待，並表達支持18歲公民權修憲複決過關的共同期待，民進黨「國務青」團隊預計9月起在各地啟動宣傳。

    「18歲公民權推動聯盟」由社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）、人本教育文教基金會、台灣家長教育聯盟、社團法人台灣彩虹平權大平台協會、社團法人臺灣青年民主協會、高雄學生民主聯盟、雙北高中職學生權益陣線、桃園市高中職學生聯合會等團體組成。代表聯盟發言的台少盟理事長林月琴表示，聯盟已先後拜會朝野政黨，期待民進黨可以持續結合地方選舉候選人進行宣傳，在11月26日讓修憲成真。

    在聽取20名公民團體、學生組織代表分享各自的觀察及建議後，林鶴明回應，18歲公民權是民進黨長期推動的理念，支持修憲複決毫無懸念，目前更已在民進黨主席蔡英文號召下，所有民進黨籍縣市長候選人均紛紛表態支持，並由民進黨青年部做為黨內推動18歲公民權宣傳的專責單位，將在接下來3個月持續努力。

    林飛帆則表示，包括民進黨籍縣市長候選人與縣市議員候選人在內，不僅在網路上表態支持18歲公民權，也陸續掛出看板，更在座談會和造勢活動中均提及修憲複決議題，相信公民團體與學生組織感受到民進黨是把18歲公民權放在核心位置。林飛帆也強調，接下來各類活動可互相搭配，多軸線並進來促成18歲公民權通過門檻。

    民進黨青年部主任蔡沐霖說明，青年部於上半年即積極組織、培訓「國務青」團隊，7月響應蔡英文主席號召舉辦「18歲公民權的第一課」座談後，8月進一步推出紙本文宣與「民主前進挺18」口罩、徽章、貼紙等宣傳小物，其中紙本文宣已在全國各縣市發放中，貼紙則以「縣市長候選人一票，18歲公民權一票」來散播，預計9月起「國務青」團隊將在各地啟動宣傳，把18歲公民權的理念傳播到街頭巷尾，也請大家持續關注及支持。

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