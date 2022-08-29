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    弱勢學生營養補助款8年不變 立院國民黨團籲滾動式調整

    立院國民黨團今日上午召開記者會，邀請教育部國教署相關官員出席，要求政府滾動式檢討營養午餐補助款金額，並加速推動「學校營養午餐法」。（記者方賓照攝）

    立院國民黨團今日上午召開記者會，邀請教育部國教署相關官員出席，要求政府滾動式檢討營養午餐補助款金額，並加速推動「學校營養午餐法」。（記者方賓照攝）

    2022/08/29 14:41

    〔記者黃靖媗／台北報導〕物價高漲、通貨膨脹嚴重，國中小營養午餐將在9月開學後調漲10%。立院國民黨團今日上午召開記者會，邀請教育部國教署相關官員出席，要求政府滾動式檢討營養午餐補助款金額，並加速推動「學校營養午餐法」。

    立院國民黨團總召李德維表示，近期物價不斷上漲，家長實質薪資負成長，國中小營養午餐將在9月開學後調漲10%，補助弱勢學童的「學校設置廚房及辦理午餐補助辦法」卻長達8年未曾修訂，弱勢學生營養午餐補助仍為每餐45元。

    李德維也指出，行政院耗資60億推動偏鄉中央廚房計畫，宣稱讓偏鄉24萬名學童，每餐能吃到62元的3菜1湯1點心，但部分學校中央廚房趕不上在明日中小學開學供餐，教育部直到本月26日才提出相關指引，質疑時間如此緊迫，學校該如何因應？

    李德維表示，弱勢學生1餐45元補助從2014年至今從未調整過，現在偏鄉學生1餐可以調高至62元，弱勢學生卻無法受惠，兩者差額超過1/3，要求教育部應做出調整，行政院、教育部也應正視物價上漲、通膨嚴重的問題。立院國民黨團呼籲，政府應滾動式檢討營養午餐補助款，與加速推動「學校營養午餐法」，並儘速補足中小學營養師人力，將校園團膳交給專業人士管理。

    副書記長鄭正鈐則表示，共有10多位朝野立委推出不同版本的「學校營養午餐法」，教育部也自今年4月起舉辦相關公聽會，但4個多月過去，仍未見行政院版的「學校營養午餐法」，學生營養午餐的問題，需要全國一致性的專法，呼籲民進黨政府加速專法設立進度，讓全國學童都能吃到營養、衛生、高品質的營養午餐。

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