江聰淵陪縣議員參選人黃惠慈登記 簽署響應反賄選公約

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（右3），今天陪同縣議員參選人黃惠慈（右4）登記。 （記者游明金攝）

2022/08/29 13:45

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，今天陪同縣議員參選人黃惠慈登記，並簽署響應「反賄選公約」。江聰淵說，反貪腐、反賄選的訴求與約定，會要求民進黨所有候選人共同來落實，民進黨也鼓勵青年參政，共同在支持公民權下修到18歲，希望團結民進黨力量，贏得人民信任。

黃惠慈今天在江聰淵、民進黨立委陳歐珀、宜蘭市長參選人賴瑞鼎等人陪同下，前往縣選委會完成參選登記；黃惠慈高喊「反貪腐、反賄選，尋回宜蘭廉能價值」；她批評縣長林姿妙貪污被起訴，對於金流來源不明、違法圈地、家人干政等均交代不清，林姿妙成了「失憶縣長」，這樣的縣長我們能信任嗎？

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28歲黃惠慈，是民進黨提名人中最年輕的新世代，她發起簽署「檢舉顧宜蘭，反賄選公約」，並邀各候選人簽署表態。黃惠慈強調，反賄選、反貪腐是政治人物最低要求，她歡迎縣民用最高標準檢視所有參選人員。

江聰淵與賴瑞鼎當場都響應簽署「反賄選公約」，江預計9月1日辦理參選登記，他說，選舉作業會跟競選總部作最好的規劃，也會用最具體縣政規劃，贏得縣民信任，對於反貪腐、反賄選這種跟候選人的約定，他會要求民進黨所有候選人要來落實。

他指出，民進黨鼓勵青年參政，黃惠慈非常年輕，我們共同在支持公民權下修至18歲這領域來推動，希望團結民進黨力量，讓選民對於地方、對國家更認同支持，讓民進黨候選人能得到大家共同的信任。

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（右2），今天陪同縣議員參選人黃惠慈登記，並簽署響應「反賄選公約」。（記者游明金攝）

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（右2），今天陪同縣議員參選人黃惠慈登記，並簽署響應「反賄選公約」。（記者游明金攝）

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