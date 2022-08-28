改善交通 李俊俋推科技智慧 嘉市府增設停車位及YouBike

李俊俋認為以現代科技推動智慧交通，改善市區車流擁擠情形。（李俊俋提供）（記者林宜樟攝）

2022/08/28 22:31

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市近年來遊客增多，假日或尖峰時刻，連結東西區的重要道路如垂楊路、民族路等，經常出現車多擁擠情形，假日外地遊客反映，熱門旅遊點集中在市中心，交通停車不便；對於交通瓶頸，民進黨嘉義市長參選人李俊俋認為，可以現代科技推動智慧交通及加強公共運輸來改善。

嘉義市自諸羅建城已300多年，市中心巷弄多且道路狹窄，而連接東西區的林森西路、林森東路、民族路及垂楊路等重要道路，假日及尖峰時刻常出現車潮。

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李俊俋說，嘉義市重要道路有多處紅綠燈，加上車輛左轉停等，易造成交通阻礙，以假日垂楊路為例，從垂楊路東邊的新生路口至西邊的新民路口，距離僅2.3公里，卻需要經歷多個紅燈停等過程，至少花上10多分鐘。

李俊俋表示，未來城市應推動科技、智慧交通，將市內紅綠燈連線，並在熱點設置「交通流量警示與引流號誌」，提醒用路人利用替代路線提早換道，避開車輛擁擠路段，並嚴格執行科技執法，解決交通問題。他也說，目前嘉義市公共運輸使用率過低，若未來鐵路高架化及新規劃的輕軌路線，能配合推動友善行人用路環境，可使大眾交通工具利用更加便捷，紓解交通問題。

嘉義市政府說明，因應近幾年嘉義市商業、觀光發展活絡停車需求增加，市府利用都市更新、市地重劃之前或協調公部門土地，積極闢設停車場，停車位自2018年的9956席，截至目前達12818席，增加2862席，目前規劃建置再增加1783席停車位。市府訂定民間設置臨時路外停車場獎助辦法，鼓勵民間釋出閒置空地供停車使用，一年可增加約80到120席；後續將再規劃引進智慧化管理，提升停車使用率、周轉率。

嘉義市市區公車於2021年全面汰換為低底盤電動公車，藉由尖峰班距縮短、路線延駛、站點增加等措施擴展服務範圍，公車運量3年來成長近4倍。2020年建置YouBike2.0受民眾喜愛，每車週轉率全台第2高，使用滿意度達 99.4%。

為便利民眾取得交通資訊，市府開發建置「愛嘉義」應用程式，提供查詢市區公車班次動態、YouBike及鄰近停車場等交通資訊。假日尖峰時段交通熱點車潮，警察局規劃警力，在重要路段及人潮較多易壅塞路口加強疏導車流，保持路口淨空，維護行車安全與順暢。

嘉義市假日重要道路常出現車潮。（記者林宜樟攝）

嘉義市府建置「愛嘉義」應用程式，提供查詢市區公車班次動態、YouBike及鄰近停車場等交通資訊。（記者林宜樟翻攝）

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