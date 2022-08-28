四大社團組後援會「挺阿中進北市府」 陳時中：有信心贏回台北

扶輪社、獅子會、青商會、同濟會等四大社團今成立民進黨台北市長陳時中後援會。（記者鄭名翔攝）

2022/08/28 16:48

〔記者鄭名翔／台北報導〕扶輪社、獅子會、青商會、同濟會等四大社團今成立民進黨台北市長陳時中後援會，並齊聲肯定陳時中過去防疫成績，也喊話力挺將陳時中送進台北市政府，讓台北成為全國領頭羊、使台灣更好，獲現場1500人熱烈歡呼，陳時中也信心大振，高呼「把台北贏回來」。

陳時中競選市長四大社團後援會今成立，前副總統、陳時中競選團隊主任委員陳建仁、內政部長徐國勇均現身力挺；陳建仁指出，台灣防疫成功備受國際肯定，此有賴優良國民素質，更是因有優秀防疫指揮官；徐國勇則表示，台北停滯許久，上次的大進步為陳水扁擔任市長時期，此次有信心讓陳時中帶領台北再次大進步。

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扶輪社總會長陳茂仁讚許，陳時中是全世界的防疫英雄，在選舉中猶如最佳產品，相信必會獲得青睞；獅子會總會長丁其源認為，過去防疫中看見陳時中展現沉穩執行力，相信能帶領台北超越東京、首爾、新加坡；青商會副總會長許翔閎則高呼「把事做好、青商挺阿中」，喊話將陳時中送進北市府、再創台北下個高峰；同濟會榮譽總會長廖吉男説，陳時中專業又認真解決事情，相信由他帶領，將使台北成為全國領頭羊、讓台灣更好。

陳時中表示，四大社團最大特色在於對社會負責、重信用、守紀律、負責任，得到四大社團的認同，也意味社會貢獻及組織力獲得肯定，在現場熱烈支持下，高呼有信心「把台北贏回來」。

陳時中指出，台灣當前處境困難，中國對我極盡各種打壓，國內還有人「配合演出」，此為智慧不夠；陳時中認為，面對打壓也毋需張牙舞爪對罵，但要挺直腰桿、膝下有黃金，站直身子做好該做的事，冷靜堅定決不退縮、不配合對方演出，因此未來台北要走向國際，不僅是台灣的首都，也要成為世界的台北。

陳時中細數現已端出諸多政見，包括改善內湖交通、承諾儘速解決大巨蛋爭議、成立國際事務局協助在台外籍人士、加速危老都更、並提出住宅政策等，希望讓年輕人留在台北繼續打拚，如此這座城市未來才有希望，另也呼籲此次選舉還有18歲公民權的公投，此無關政黨不分顏色，應讓年輕人趕快有投票權，再促進下一步的青年參政權。

扶輪社、獅子會、青商會、同濟會等四大社團今成立民進黨台北市長陳時中後援會。（記者鄭名翔攝）

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