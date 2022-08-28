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    年底新北地方公職人員選舉 明起受理登記

    2022年新北市地方公職人員選舉包含市長、市議員、里長及烏來區長、烏來區民代表等，將從8月29日起至9月2日止受理候選人登記。圖為新北市議會。（記者賴筱桐攝）

    2022年新北市地方公職人員選舉包含市長、市議員、里長及烏來區長、烏來區民代表等，將從8月29日起至9月2日止受理候選人登記。圖為新北市議會。（記者賴筱桐攝）

    2022/08/28 11:39

    〔記者賴筱桐／新北報導〕2022年九合一大選將於11月26日投票，新北市地方公職人員選舉包含市長、市議員、里長及烏來區長、烏來區民代表等，將從8月29日（明天）起至9月2日止受理候選人登記，時間為每日上午8時至12時及下午1時30分至5時30分。

    新北市選舉委員會表示，市長、市議員候選人登記地點在新北市選舉委員會（新北市中和區光環路2段21號），里長候選人登記地點於各區公所，烏來區長及烏來區民代表候選人登記地點在烏來區公所。

    選委會表示，網站有填寫書表範例可供候選人參考，繳交證件包含2寸脫帽正面半身的光面相片一式5張，戶籍謄本需3個月內正本，不得以戶口名簿或身分證影本代替。保證金市長為150萬元、市議員20萬元、里長5萬元、烏來區長12萬元、烏來區民代表5萬元。

    本次選舉因應「公職人員選舉罷免法施行細則」部分條文修正，增訂立法委員、直轄市議員、直轄市長、縣（市）議員及縣（市）長選舉候選人申請登記時，應檢附候選人財產申報表的規定，候選人至新北市選委會登記時，應檢附公職候選人財產申報表。

    另外，為維護場所秩序，選委會依往例規定，候選人僅能5名陪同人員進入登記場所。

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