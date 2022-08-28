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    國民黨團全代會報告：「18歲公民權」列重要作為

    國民黨今舉行全代會。（記者羅沛德攝）

    國民黨今舉行全代會。（記者羅沛德攝）

    2022/08/28 11:39

    〔記者林良昇／桃園報導〕國民黨今舉行全代會，立法院國民黨團總召曾銘宗進行立院黨團工作報告，將「18歲公民權」列入黨團重大作為。曾也指出，國民黨團記者會是重大發聲管道，未來會持續以特定主題，持續聚焦主打，產生強力監督力量，黨團也會轉會成重要輔選平台，協助打贏年底選戰。

    曾銘宗今在全代會上進行立院黨團工作報告，原本一開始要撥放影片，聲音卻撥不出來，讓全場枯等數分鐘，顯得有點落漆，後來才順利成功播放。

    立院國民黨團在報告中列出黨團重大作為，包含「擋下地方制度法」、「強力杯葛會計法第99條之1修正案」、「立法院通過18歲公民權修憲草案」等。

    曾銘宗以「我們在同一條船上，全黨同仁一起努力」為主題進行口頭報告，他表示，他擔任不分區立委以來常常碰到不認識民眾打招呼，說民進黨太爛太差，國民黨要團結要加油。

    曾銘宗表示，未來將持續在立院、委員會監督，也將會就特定議題考察各部會，若有不法，會向檢調和監察院告發，未來會強化監督的強度。

    曾銘宗說，立院黨團記者會是重大發聲管道，未來國民黨團開記者會會採取「系列式」，不是單次單打，例如前新竹市長林智堅論文案，國民黨團開了16次記者會，產生重大打擊效果，未來會對特定主題，持續聚焦主打，產生強力監督力量，黨團也會轉換成重要輔選平台，協助22縣市長參選人打贏年底選戰。

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