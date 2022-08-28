盼多方面強化對台關係 瑞士國會議員親曝原因

瑞士下議院（國民院）議員、瑞士綠黨副主席瓦爾德（Nicolas Walher）。（取自瑞士國會推特）

2022/08/28 07:16

〔記者楊丞彧／台北報導〕本月初美國聯邦眾議院議長裴洛西旋風訪台，讓全世界聚焦台灣，而各國國會與政界也紛紛傳出組團訪台呼聲。然而，長久以來在外交政策遵循「中立」的瑞士，訪台一事卻掀起政壇不小波瀾。不過，瑞士國會議員瓦爾德（Nicolas Walder）對本報表示，訪台並不影響瑞士的中立原則，國會議員可以自由地旅行與表達自己的意見。瓦爾德也說，瑞士與台灣必須在不受北京干預與威脅的情況下，在所有可行的領域強化合作關係。

裴洛西訪台後，許多瑞士媒體也深入分析瑞台關係。「新蘇黎世報」報導指出，台灣與瑞士的相似度遠超過中國與瑞士，兩國都是和平的小國、充滿活力的民主國家、以出口為導向的經濟體，並有穩健金融政策和低債務比，是天生的盟友。但瑞士自1950年以來即奉行「一中政策」，不承認台灣為獨立國家。不過，在中國對台威脅與日俱增之際，瑞士國會中支持與台灣發展密切關係的聲音也越來越強。而中國近期在台海的劍拔弩張，也讓政界呼籲強化與台灣合作的聲浪更加強大。

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友台小組主席想訪台 意外掀黨內波瀾

瑞士國會友台小組主席、上議院聯邦院議員齊耶薩（Marco Chiesa）對媒體表示，瑞士部分國會議員一直有在考慮訪台，但由於疫情影響時程不斷延後，2023年上半年看能不能有機會成行，「希望不久後能訪台，有機會的話也能訪中」。然而，本身是瑞士人民黨（註：國民院最大黨）主席的齊耶薩此言一出，媒體即聳動報導「人民黨恐陷分裂」，因為國民院議員馬圖羅・布勞赫（Magdalena Martullo-Blocher）長年主張應盡量避免挑釁中國。

瑞士媒體解釋，馬圖羅・布勞赫為EMS化工集團（Ems-Chemie，在台稱「瑞士遠東股份有限公司」）執行長兼董事，與中國關係密切，也曾盛讚中國政府。而中國駐瑞士總領事也曾稱讚布勞赫家族是「中國的老朋友」。馬圖羅・布勞赫曾稱，保持中立立場代表瑞士不會捲入與其他國家的衝突，並能當個可靠的調解人。

瑞士媒體也提到，去年9月國民院針對「改善對台關係」議案之投票，瑞士人民黨的投票出現分歧，較多數議員投下反對票，55位議員僅15位投贊成。最終此案以129票贊成、43票反對壓倒性通過。

而在媒體凸顯黨內歧見之後，齊耶薩作出澄清，強調不會選在台海局勢仍緊張之際訪台，若情勢緩和才會考慮出團；他也提到瑞士國會裡面有許多類似的友好團體，且並非代表國家；訪台不會影響到瑞士的中立原則，重要的是瑞士應與各方對話，保持所有溝通管道暢通。支持訪台的瑞台商會會長、人民黨國民院議員葛拉納（Andreas Glarner）則意有所指說，「黨內有人很害怕冒犯中國」。

友台小組副主席 盼承認台灣的「真正身份」

瑞士國會友台小組副主席、瑞士社會民主黨籍國民院議員莫里納（Fabian Molina）則認為，瑞士應改善與台灣之關係，並明確表示中國對台灣的軍事介入是嚴重違反國際法，國際社會將不得不像是對俄羅斯入侵烏克蘭一般地做出反應。而中期目標是，瑞士必須承認台灣作為一個「獨立、民主的主權國家」之真正身份。

針對本報詢問訪台相關事宜，瑞士人民黨主席助理布勒（Alain Bühler）回應：「謹代表黨主席回應，此事因已在瑞士媒體上相當清楚地闡明立場，齊耶薩先生將不會再針對此議題接受任何的訪問。」今年五月下旬，曾隨世界衛生大會（WHA）立委視導團訪問瑞士的時代力量立委王婉諭則透露，當時與瑞士國會議員交流時，印象中沒有提到他們打算要訪問台灣。

針對強化與台灣之關係，瑞士聯邦議會之下議院、國民院綠黨籍議員瓦爾德今年3月7日就在院會針對瑞士與台灣關係質詢瑞士聯邦總統卡西斯（Ignazio Cassis）。瓦爾德指出，今日瑞士與台灣建立「外交關係」確實沒有問題，對瑞士而言，勇於表達支持台灣的民主與住民自決也相當重要。他認為，在雙邊沒有外交關係的情況之下，瑞士勇於談論與台灣的關係，這點也非常重要。瓦爾德問卡西斯，未來是否願意更公開地談論並推動瑞台關係。

卡西斯當時答詢表示，瑞士奉行「一中政策」，不與又稱「中國（華）台北」的台灣保持外交關係。瑞士需以務實的態度跟台灣合作，而針對去年9月通過的「改善對台關係」議案，也要求聯邦委員會提交報告指出可逐步深化與台灣合作的領域。卡西斯說，一旦報告出爐，這些問題在裡面都將會有答案。

被問到為台灣發聲的意涵，瓦爾德對本報表示，我們活在一個多邊世界，與地理上遙遠的國家在經濟、文化與政治上也都有廣泛合作。台灣的政治制度、賦予民眾的民主和自由都與瑞士立國價值觀相符，而這些正是撐起國際秩序的價值觀。因此，保護擁戴這些價值觀的國家與人民至關重要，例如台灣，且這些國家正面臨著某些急遽脫離這些價值觀的國家所帶來的危險，例如中國。而瑞士人民對台灣與此區域的政治現狀認識不足，讓他們能有所了解是非常重要的一件事。

瓦爾德強調，瑞士與台灣必須在不受北京干預與威脅下，在所有可行的領域強化合作。但必須很謹慎的是，首先為了台灣的安全要支持現狀，也不要讓北京有理由入侵台灣。至於是否遭受中方壓力，他則說目前沒有收到任何壓力與威脅，儘管部分組織出於貿易原因會定期地針對可能讓北京「有反應」的行為進行批評。

至於訪台是否會影響到瑞士長久以來所遵循的「中立原則」，瓦爾德則認為完全不會有影響，因為國會議員有旅行與發表意見的自由，也無需在衝突之中保持「中立」，許多國會議員也都會在衝突中選邊站。而中立不該被視為是「政治上的中立」，如同最近大家所見，瑞士的立場是譴責俄羅斯軍隊；另一方面，這也代表著宣布放棄「一中政策」也完全符合瑞士的「中立性」。

越來越多瑞士人意識到中國的威脅

而裴洛西訪台後，中國在台灣周邊進行大規模軍演，瓦爾德直指，北京政府的形象及其殘暴的統治方式，越來越被視為對國際安全、穩定和自由是造成問題的，而軍演的規模也被認為是完全不成比例的反應，更顯示專制政府希望阻止任何反對力量並控制其鄰國。越來越多瑞士人意識到這樣的行為以及中國的政治制度對瑞士社會所造成的威脅，雖然不知道若有一天台灣遭中國入侵，瑞士政府會如何反應，但他認為應該像現在對俄羅斯一樣，予以譴責、制裁，並由公民強力支持台灣。

56歲的瓦爾德選區位在日內瓦州卡魯日（Carouge）。早年他曾在紅十字國際委員會工作多年，曾參與沙烏地阿拉伯、索馬利亞、以色列、巴勒斯坦、前南斯拉夫與俄羅斯等地任務。2007年起他當選卡魯日市議會成員，自2011年至2020年擔任卡魯日市行政委員會成員，並曾三度擔任市長職。2019年他首次當選國民院議員，綠黨該年也在日內瓦州獲得24.6%高得票率獨佔鰲頭。2020年6月起，瓦爾德成為瑞士綠黨六位副主席之一，現為國民院法務委員會與外交委員會成員。

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