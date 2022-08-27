鄭寶清宣布參選 「千辛萬苦不轉彎」

許多支持者參加「董事長開講粉絲見面會桃園站」活動，力挺民進黨前立法委員鄭寶清（前排中）參選桃園市長。（記者周敏鴻攝）

2022/08/27 22:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨前立法委員鄭寶清晚間出席美麗島電子報董事長吳子嘉在桃園市中壢區海豐餐廳舉辦的「董事長開講粉絲見面會桃園站」活動時，在2000多位支持者的期待中，宣布「參選桃園市長，千辛萬苦不轉彎」，他強調，參選是為了讓「民主的火種留下來，讓光明、正義留下來，讓下一代有前途、有未來」。

見面會活動原定晚間8點開始，因到場支持者人數眾多而稍稍延誤10多分鐘，主持人黃暐瀚一開始就預告鄭寶清將於當晚8點半宣布是否參選，鄭寶清也沒讓現場支持者失望，準時發表參選宣言，黃暐瀚追問「是否參選呢？」，他毫不猶豫地宣布：「我決定參選桃園市長，千辛萬苦不轉彎！」

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鄭寶清說，民進黨是追求人權的政黨，有這種精神，才能對抗中國對台灣壓迫的力量，讓台灣有自由、法治與人權，如今「有權的人」，為了一黨之私、為了一人利益，打破了民進黨追求的精神、打破民主原則，堅持提名失德失能的人，就已經不對了，之後卻又「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」。

「要讓民主的火種留下來」，鄭寶清強調，這是他參選最重要的理由，他一輩子在桃園出生、成長、打拚，保證未來骨頭也會埋在這裡，不會像有些人為了選舉才來桃園，或在桃園選上了也不住在這裡。民主前輩黃信介曾告訴他「進廚房就不要怕臉黑，民主運動就不要怕黑牢」，他已經準備好了，要向前走，要為大家犧牲，希望支持者能幫助他，讓他有力量向前走。

吳子嘉認為，蔡英文總統堅持挺林智堅，換堅後又提名鄭運鵬，沒有公開制度，處理事情的方法簡直是「簡單粗暴，毫無羞恥」；名嘴朱學恒也直言，能讓鄭運鵬無法當選，就是要靠鄭寶清參選。

民進黨前立法委員鄭寶清宣布參選桃園市長。（記者周敏鴻攝）

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