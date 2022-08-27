慶祝烏克蘭獨立紀念日 在台烏克蘭人感謝台灣義舉

台灣烏克蘭陣線與在台烏克蘭人社群今（27）日舉辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，現場舉辦小市集義賣。（記者楊丞彧攝）

2022/08/27 21:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣烏克蘭陣線與在台烏克蘭人社群今（27）日舉辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，現場有小市集義賣，收入全捐給烏克蘭慈善團體，並邀請原住民族歌手達卡鬧演唱。中研院獎學金碩士生凱特琳娜（Kateryna Leliukh）表示，在美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，烏克蘭人對台灣議題的關注度大增。而烏克蘭人對台灣的慷慨援助非常感謝，此舉對開啟雙邊交流也相當有助益。不過在台烏克蘭人申武松也坦言，對於強化台烏關係，烏克蘭政府可以做得更多。

8月24日是烏克蘭獨立紀念日，今年的紀念日更標誌著烏克蘭遭俄羅斯入侵半年，在台烏克蘭社群與支持團體發起小市集，為烏克蘭受苦難的人民義賣募款，現場除了有攜家帶眷的烏克蘭家庭，更有年邁的烏克蘭阿嬤拄著拐杖共襄盛舉。眾人齊唱烏克蘭國歌，現場也朗讀烏克蘭著名詩人謝夫琴科（Taras Shevchenko）名作《遺囑》（Заповіт），內容意境為鼓勵烏克蘭人為自由而戰。

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而在本月17日烏克蘭國會成立跨黨派15人友台小組，由外委會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）領軍；我國立法院「台烏國會議員聯誼會」25日也召開第一次的工作籌備會議，雙方開始建立國會交流管道。對此，凱特琳娜認為，建立一定程度的外交關係對雙方而言都非常重要，而台灣人的慷慨解囊，也讓烏克蘭人感謝在心，透過此舉對開啟雙邊交流也相當有助益。

凱特琳娜指出，成立友台小組的烏克蘭國會議員都是在國會中相當活躍的成員，「你們知道的，在450位國會議員當中，有些人事實上並不那麼常去開會」，她相信這幾位國會議員會盡最大的努力與台灣跟其他國家建立關係。而她也感謝台灣立法院也推動了聯誼會，這對發展雙邊關係而言是相當重要的一步。

凱特琳娜說，現在烏克蘭人確實是會關心台灣，尤其在裴洛西訪台之後，更加地關注台灣議題，以及將俄烏、中台之間做對照。不過，凱特琳娜也坦言，烏克蘭目前面臨的一大問題在於失去俄羅斯這個大市場之後，必須得尋找其他可以合作的國家來填補，中國作爲烏克蘭第一大貿易夥伴，確實是中國，無論如何都得跟中國交流。

積極推動台烏雙邊彼此了解的申武松提到，烏克蘭在推動一些政治議題上確實有其侷限與限制，而在台烏克蘭人對此也有些不滿意，希望烏克蘭政府能做更多，每當討論到相關議題時，這也讓他們有些痛心。但他們仍非常希望不久之後烏國政府能提出有利於台灣人民的政策，反之亦然，例如提供免簽。而目前烏克蘭社會氛圍，也希望與台灣建立更密切的關係來看，對於台烏之間的關係，他仍然樂觀以待。

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