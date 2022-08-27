為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    冷氣壞掉支持者熱翻 蔣萬安噴汗演說喊出蔣經國「這句話」

    國民黨台北市長參選人蔣萬安出席大同區後援會成立大會，因現場冷氣壞掉，蔣萬安演說時止不住的汗。（蔣萬安辦公室提供）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安出席大同區後援會成立大會，因現場冷氣壞掉，蔣萬安演說時止不住的汗。（蔣萬安辦公室提供）

    2022/08/27 19:23

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安今天下午出席大同區後援會，現場湧進數百名支持者，不料冷氣壞掉，場內宛如悶熱烤爐，支持者扇子搧不停，蔣萬安致詞演說時滿頭大汗，仍奮力請託選民幫他拉票，還引用爺爺、前總統蔣經國說過的話，「沒有打不敗的敵人」，要讓台北未來和平穩定、繁榮復甦。

    蔣萬安大同區後援會成立大會選在延平國小樂群館舉辦，許久未露面的前台北市議長吳碧珠、前立委周守訓也現身力挺。但樂群館沒冷氣，坐在台下支持者不斷搖著扇子，後援會大會儀式結束後，支持者快步離開場館，走到館外紛紛喊著「裡面好熱、太熱了」，蔣萬安競選團隊人員趕緊解釋道歉，冷氣壞掉、不好意思。

    蔣萬安致詞再次提到他當選市長一定發放重陽敬老金，台北市有相對健全的財政，長輩過去對這座城市的付出，讓市府來回饋照顧，這是一定要做的。鼓勵年輕爸媽生育，他承諾生育獎勵金2萬元翻倍，提高到4萬元，生二胎的爸媽直接進社會住宅、不用抽籤，租金還打8折，就是要給年輕人希望、照顧好老人家。

    蔣萬安說，他的對手說加碼獎勵是花錢，但台北市人口外流嚴重，有6成爸媽是帶著孩子離開，台北市政府要用盡一切方法照顧年輕人，這不是亂花錢、不是無意義的花錢，投資下一代就是投資台北。他從政初衷讓人民生活過更好，未來透過創新思維、科技打造永續台北，舉辦更多國際活動及賽事，讓北市站上世界舞台，帶動北市發展。

    演說過程不斷冒汗，蔣萬安仍激情賣力演說，他說，即便今天非常悶熱，但心中洶湧，這一次選戰非常艱困，對手有龐大行政資源、龐大競選經費，「他們有錢、我有雙腳」，積極勤走一步一腳印爭取市民認同，沒資源沒關係，他有一顆堅韌的信心，就像經國先生說過的「沒有走不通的路、沒有克服不了困難 、沒有打不敗的人」，台北要平安、票投蔣萬安。

    蔣萬安大同區後援會場地冷氣壞掉，熱翻支持者走到戶外不斷搧扇子。（記者蔡亞樺攝）

    蔣萬安大同區後援會場地冷氣壞掉，熱翻支持者走到戶外不斷搧扇子。（記者蔡亞樺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡英文讚陳時中發揮屏東人精神 團結台灣挺過疫情
    2022/08/27 18:26

    蔡英文讚陳時中發揮屏東人精神 團結台灣挺過疫情
    內湖區後援會成立 蔣萬安批柯P「沒用心」：當市長優先蓋民汐線
    2022/08/27 14:39

    內湖區後援會成立 蔣萬安批柯P「沒用心」：當市長優先蓋民汐線

    關鍵 S 廊帶拼圖完成 喜迎南漂人才
    疫苗合約封存30年 蔣萬安再批陳時中亂講：市民如何信任你
    2022/08/27 13:07

    疫苗合約封存30年 蔣萬安再批陳時中亂講：市民如何信任你
    黃珊珊「本命區」民調墊底恐被棄保？ 蔣萬安高喊正藍軍稱沒有政治算計
    2022/08/27 12:42

    黃珊珊「本命區」民調墊底恐被棄保？ 蔣萬安高喊正藍軍稱沒有政治算計

    戶戶新風系統 打造有免疫力的家！
    蔣萬安自稱「正藍軍」搶票 黃珊珊：年輕委員怎會有封建式想法
    2022/08/27 12:07

    蔣萬安自稱「正藍軍」搶票 黃珊珊：年輕委員怎會有封建式想法
    蔣萬安1年後才質疑疫苗資料塗黑 陳時中批「沒有盡責」
    2022/08/27 11:25

    蔣萬安1年後才質疑疫苗資料塗黑 陳時中批「沒有盡責」
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播