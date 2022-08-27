冷氣壞掉支持者熱翻 蔣萬安噴汗演說喊出蔣經國「這句話」

國民黨台北市長參選人蔣萬安出席大同區後援會成立大會，因現場冷氣壞掉，蔣萬安演說時止不住的汗。（蔣萬安辦公室提供）

2022/08/27 19:23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安今天下午出席大同區後援會，現場湧進數百名支持者，不料冷氣壞掉，場內宛如悶熱烤爐，支持者扇子搧不停，蔣萬安致詞演說時滿頭大汗，仍奮力請託選民幫他拉票，還引用爺爺、前總統蔣經國說過的話，「沒有打不敗的敵人」，要讓台北未來和平穩定、繁榮復甦。

蔣萬安大同區後援會成立大會選在延平國小樂群館舉辦，許久未露面的前台北市議長吳碧珠、前立委周守訓也現身力挺。但樂群館沒冷氣，坐在台下支持者不斷搖著扇子，後援會大會儀式結束後，支持者快步離開場館，走到館外紛紛喊著「裡面好熱、太熱了」，蔣萬安競選團隊人員趕緊解釋道歉，冷氣壞掉、不好意思。

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蔣萬安致詞再次提到他當選市長一定發放重陽敬老金，台北市有相對健全的財政，長輩過去對這座城市的付出，讓市府來回饋照顧，這是一定要做的。鼓勵年輕爸媽生育，他承諾生育獎勵金2萬元翻倍，提高到4萬元，生二胎的爸媽直接進社會住宅、不用抽籤，租金還打8折，就是要給年輕人希望、照顧好老人家。

蔣萬安說，他的對手說加碼獎勵是花錢，但台北市人口外流嚴重，有6成爸媽是帶著孩子離開，台北市政府要用盡一切方法照顧年輕人，這不是亂花錢、不是無意義的花錢，投資下一代就是投資台北。他從政初衷讓人民生活過更好，未來透過創新思維、科技打造永續台北，舉辦更多國際活動及賽事，讓北市站上世界舞台，帶動北市發展。

演說過程不斷冒汗，蔣萬安仍激情賣力演說，他說，即便今天非常悶熱，但心中洶湧，這一次選戰非常艱困，對手有龐大行政資源、龐大競選經費，「他們有錢、我有雙腳」，積極勤走一步一腳印爭取市民認同，沒資源沒關係，他有一顆堅韌的信心，就像經國先生說過的「沒有走不通的路、沒有克服不了困難 、沒有打不敗的人」，台北要平安、票投蔣萬安。

蔣萬安大同區後援會場地冷氣壞掉，熱翻支持者走到戶外不斷搧扇子。（記者蔡亞樺攝）

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