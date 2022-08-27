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    批新北市府有意標售青年社宅 林佳龍：侯市長你有良心嗎？

    民進黨新北市長參選人林佳龍批評新北市長侯友宜，要把社宅賞豪宅賣，質疑侯友宜「良心何在」。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍批評新北市長侯友宜，要把社宅賞豪宅賣，質疑侯友宜「良心何在」。（記者翁聿煌攝）

    2022/08/27 19:13

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市板橋區民權段社會住宅傳出市府財政局有意標售，民進黨新北市長參選人林佳龍今天說，民權段社宅完工，新北市府可分回235戶，市府卻將社宅當豪宅賣，社會住宅是社會良心，「侯市長你有良心嗎？」

    林佳龍今天到深坑掃街時受訪說，新北市已升格12年，在侯友宜擔任副市長及市長任內，只讓新北市升格、並未達到升級，因此自己訴求「新北大翻新」引起迴響，侯友宜現有的政績也被外界質疑是表面工程、做半套而己。

    林佳龍說，新北市政府都更分回的土地，如板橋民權段公辦都更，竟然將社宅當豪宅賣，市府還說年底後點交再決定用途，這是公然在說謊，公辦都更311戶，新北市府分回235戶，以前朱立倫擔任市長時，侯友宜是副市長，承諾會將分回的235戶拿來社會住宅，現在卻不見了，沒有任何列管，想要到選後，讓建商把社宅當豪宅賣，現在1坪已經85萬元。

    林佳龍批評，社會住宅是社會良心，「侯市長你有良心嗎？」你把青年社會住宅拿給財團去賣，這不是個案，新北市很多都更和重劃分配的土地，就這樣被賤賣掉了，而且是炒房，炒高的房價讓青年和勞工，未來想買房愈來愈困難，新北市要12年6個月不吃不喝才能買到房子，這是他在競選期間會檢驗侯友宜和他的團隊的重點，請侯友宜正面回應。

    他呼籲侯友宜不要再講所謂的「多元社宅」，「多元社宅」就是用中央蓋的社宅和「包租代管」、「租金補貼」等方案都算進新北市的業績嗎？新北市蓋的社宅現在在營建署列案的就是6500戶，「不要再假造有1萬多戶，但填錯了，要重新申報」申報完選舉投票日就過了，其實是拖延戰術、欺騙社會。

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