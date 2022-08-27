林右昌新書「想入啡啡」 帶民眾訪基隆喝咖啡

基隆市長林右昌發表新書，帶民眾品味基隆的浪漫。（記者盧賢秀攝）

2022/08/27 17:10

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆咖啡廳密度最高，小小一條巷子就有5、6家咖啡店，晴天或雨天，坐下來喝杯咖啡、看書、看海，這就是基隆專屬幸福。市長林右昌出版「想入啡啡」新書，介紹基隆42家咖啡甜品店，有老派的浪漫，也有新潮的創意，希望民眾來基隆慢慢品味基隆的內涵和魅力。

林右昌新書《想入啡啡：林右昌的浪漫私旅》，介紹基隆42家咖啡店和甜品店，分享各家咖啡特色創意，有深入菜市場、隱身二樓角落的、有能看船、逗貓的店，可以坐下來邊喝咖啡邊看書或看海，他也在咖啡達人指導下手沖一杯香醇的咖啡。

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林右昌說，他曾經問同仁，基隆應該是什麼味道，有人基隆是海洋，「海水鹹鹹」，應該是鹹鹹的味道，他認為海港是浪漫的、最有文化、風情的，在城市漫步就像在巴黎、橫濱或東京灣港，像男女朋友、老夫老妻想談一場戀愛般，他認為基隆港應該是甜甜的、彩色的。

他發現基隆的咖啡店密度最高的城市，到市場買完菜、崁仔頂漁市做完生意，坐在亭仔腳喝咖啡，是其他城市看不到的獨有景觀，因此，他要引領民眾來探訪特色咖啡店，挖掘在地人的故事。

他書中的店家，有的是返鄉創業的年輕人，還有人在基隆種植咖啡樹，他們說，這些年看到港都正在改變，越來越喜歡在這裡生活。

林右昌（右）手沖咖啡。（記者盧賢秀攝）

林右昌為粉絲簽名。（記者盧賢秀攝）

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