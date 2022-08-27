內湖區後援會成立 蔣萬安批柯P「沒用心」：當市長優先蓋民汐線

國民黨台北市長參選人蔣萬安今早出席內湖區後援會成立大會。（記者方賓照攝）

2022/08/27 14:39

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安今早出席內湖區後援會成立大會，蔣萬安致詞時砲火猛烈，直指北市過去8年沒有一條捷運、社會住宅跳票，痛批主政者（意指台北市長柯文哲）沒用心，各縣市首長滿意評比敬陪末座，北市不再發光，他承諾當選市長，優先推動捷運東環段和民生汐止線，解決內湖交通問題，不會像柯P說「盲腸線」有空再做。

蔣萬安內湖區後援會成立大會典禮上午在內湖高工禮堂舉辦，現場湧入上百名支持者，熱情歡呼揮舞著小國旗、不斷高喊「蔣萬安凍蒜」，氣氛熱絡高昂，蔣萬安在支持者夾道歡迎，緩步走到台上，場面相當盛大，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、黨籍內湖南港區議員參選人游淑慧、吳世正、李彥秀及李明賢都到場。

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蔣萬安致詞表示，過去大家以身為台北市民感到光榮，繁華街道、熱鬧商圈、豐沛工商活動還有完善社會福利制度，但過去8年北市相關建設都停滯，今年全球宜居城市評比，北市排名第53名、比起去年下滑20名，北市不再發光變得黯淡，還有縣市首長滿意度評比，北市在六都敬陪末座，光榮感、幸福感都排名最後一名，令他感到不捨。

蔣萬安批，8年來大巨蛋沒有完工，8年來沒有一條捷運、社住跳票、都更速度牛步，代表主政者沒用心，市府團隊找不到方向；疫情北市受創最嚴重，政治防疫讓市民受到不平的對待，不僅有口罩之亂，要疫苗沒有疫苗、要快篩沒快篩，抗病毒藥物也缺貨，放任民眾跟病毒共存，根本是不負責任的政府，指揮中心還阻擋民間採購疫苗，卻變成高端行銷員，黑心快篩流入市面緊急回收不能用，浪費人民血汗錢。

蔣萬安更拋出政見，表示東環段、民汐線都是解決內湖交通最重要的建設，他若當選市長，2年內東環段動工、民汐線中央核定就盡速動工，不會像柯P說的「盲腸線」有空再做，未來擴大都更量能，補足人力及預算，提高捐贈設施的容積獎勵，增加民眾參與都更意願。

最後蔣萬安喊出，「我是正藍軍」，希望大家當他的分身幫忙拉票，內湖是這場市長選戰最關鍵一區，「內湖贏，我就可以贏、台北就可以贏。致詞結束後，蔣萬安一一授旗給後援會幹部，展現團結氣勢，隨即黃呂錦茹也宣布6千人監票大隊正式成立，所有投開票所至少派4人去監票。

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