組烏克蘭國會議員聯誼會 立法院動起來

立法院台烏國會議員聯誼會25日下午召開第一次的工作籌備會議。（取自王婉諭臉書）

2022/08/27 00:26

〔記者楊丞彧／台北報導〕烏克蘭國會本月17日成立跨黨派15人友台小組，由外委會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）領軍，成員盼小組成為雙邊議員於官方層級合作的橋梁，或許終能促成烏克蘭在台設處。對此，我國立法院也加緊動作，時代力量立委王婉諭透露，立法院台烏國會議員聯誼會25日下午召開第一次的工作籌備會議，宣示深化台烏夥伴關係的決心。聯誼會首任會長由民進黨立委黃世杰出任，副會長由王婉諭、民進黨立委林靜儀、國民黨立委謝衣鳯與民眾黨立委邱臣遠擔任。

王婉諭表示，25日下午她以立法院台烏國會議員聯誼會副會長的身份，和烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科、協助我方與烏克蘭牽線的立陶宛國會歐洲事務委員會副主席帕比里翁尼斯（Žygimantas Pavilionis），以及多位烏克蘭國會友台小組的國會議員們，進行第一次工作籌備會議，宣示深化台烏夥伴關係的決心。

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王婉諭提到，6月她赴丹麥哥本哈根參加民主高峰會，有幸聽到烏克蘭總統澤倫斯基以視訊連線進行演講，精彩演講結束後，全場各國代表們都站起來鼓掌，讓她非常感動。當時澤倫斯基提到，烏克蘭和俄羅斯之間的戰爭，不僅是兩國之間的衝突，更象徵著民主與威權兩種政治體制的對抗。而世界各國能做的，就是一起站出來，採取行動來捍衛我們所堅信的價值。

王婉諭強調，台灣和烏克蘭之間除了擁有民主、人權及自由等共同價值，也同時面臨著一個不講理的極權國家威脅。這樣的處境雖然不是我們自願選擇的，但我們也絕不會退縮！在視訊會議上，她跟烏克蘭國會友台小組成員們分享，台灣會繼續和烏克蘭站在一起的決心。

王婉諭指出，在烏克蘭遭到入侵後，台灣已經累計募捐超過1200萬美元，她在立法院內也透過立法院兒少權利促進會會長的身份，召集跨黨派委員與民間團體一起發「ChildrenAgainstTheWar」，透過兒童的繪圖串連，傳達守護和平、反對戰爭侵略的理念。相信台灣的心意，烏克蘭一定都已經接收到。

此外，王婉諭也說，烏克蘭民間近期已經出現一股聲音，呼籲政府在台灣設置「烏克蘭經濟文化代表處」。同時，也不只一位議員表態，希望可以深化與台灣之間的關係，更有將近20位國會議員在本月18日組成友台小組。台灣跟烏克蘭雖然都是小國小民，但我們也都是好國好民。立法院籌備會議只是一個開端，未來相信雙方會有更多的合作、交流機會，也希望透過聯誼會正副會長齊力促使台灣國會和烏克蘭有更多交流、對話的機會，共同抵禦威權入侵、守護民主價值。

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