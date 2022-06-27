人權處揭牌 政院︰盼跨部會整合強化轉型正義工作
〔記者呂伊萱／台北報導〕促轉會5月底熄燈，相關工作移交各部會持續推動，行政院並設立人權及轉型正義處，由行政院長蘇貞昌親自擔任「推動轉型正義會報」召集人。政院人權處今（27）日上午舉行揭牌儀式，行政院秘書長李孟諺主持，政委兼發言人羅秉成觀禮。李孟諺表示，台灣的人權及轉型正義工程將在政院層級統籌各部會協力推動，開展新階段，期許人權處發揮跨部會、跨公約的協調整合效果，強化相關工作。
李孟諺指出，國際人權組織「自由之家」（Freedom House）今年公布的《2022年全球自由度調查報告》中，台灣排名亞洲第2，持續名列「自由」國家。馬丁路德（Martin Luther King Jr.）曾說，「做對的事，任何時候都是好時機。」即使台灣人權已持續朝正向發展，在世界各國也獲得良好評價，但仍有許多工作尚待精進，包括移工權利、性別平權、同婚合法化後續等議題，期勉人權處成立後，透過未來跨部會同心協力，讓台灣成為更美好的國家。
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羅秉成則表示，目前9大核心人權公約，已有6部具國內法效力，對於已國內法化的6部公約，行政院雖已成立對應的任務編組，督導各機關推動人權保障相關工作，但為了加強各任務編組間橫向協調聯繫及統合督導的功能，因此行政院增設人權處。希望藉此提升政府對人權政策的整體擘劃及施政統合功能。
羅秉成也進一步說明，國家人權行動計畫中有關研議制定綜合性平等法、人權指標、人權預算、人權影響評估機制的統合規劃等事宜，是人權處未來重要推動工作項目。
對於轉型正義業務，羅秉成表示，促轉會依法結束任務後，法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部及國發會等6個部會承接落實，同時由行政院長蘇貞昌親自擔任「推動轉型正義會報」召集人，並由人權處擔任會報幕僚，統籌整合跨部會議題，將持續推動台灣轉型正義工程邁向新的里程碑。
羅秉成強調，人權處的揭牌意味著新挑戰正要開始，落實人權及轉型正義是政府的重要責任，也是長遠的民主工程，蔡總統和蘇院長都願意承擔這個歷史任務。期勉未來人權處和各部會共同攜手，讓人權與轉型正義在既有基礎上持續推進，不但要做得更多，還要做得更好。