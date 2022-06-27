人權處揭牌 政院︰盼跨部會整合強化轉型正義工作

行政院人權及轉型正義處今揭牌，行政院秘書長李孟諺與政委兼發言人羅秉成在觀禮主管及人權處全體人員見證下，拉開辦公室招牌上的紅布綵帶，圓滿完成揭牌儀式。（行政院提供）

2022/06/27 18:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕促轉會5月底熄燈，相關工作移交各部會持續推動，行政院並設立人權及轉型正義處，由行政院長蘇貞昌親自擔任「推動轉型正義會報」召集人。政院人權處今（27）日上午舉行揭牌儀式，行政院秘書長李孟諺主持，政委兼發言人羅秉成觀禮。李孟諺表示，台灣的人權及轉型正義工程將在政院層級統籌各部會協力推動，開展新階段，期許人權處發揮跨部會、跨公約的協調整合效果，強化相關工作。

李孟諺指出，國際人權組織「自由之家」（Freedom House）今年公布的《2022年全球自由度調查報告》中，台灣排名亞洲第2，持續名列「自由」國家。馬丁路德（Martin Luther King Jr.）曾說，「做對的事，任何時候都是好時機。」即使台灣人權已持續朝正向發展，在世界各國也獲得良好評價，但仍有許多工作尚待精進，包括移工權利、性別平權、同婚合法化後續等議題，期勉人權處成立後，透過未來跨部會同心協力，讓台灣成為更美好的國家。

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羅秉成則表示，目前9大核心人權公約，已有6部具國內法效力，對於已國內法化的6部公約，行政院雖已成立對應的任務編組，督導各機關推動人權保障相關工作，但為了加強各任務編組間橫向協調聯繫及統合督導的功能，因此行政院增設人權處。希望藉此提升政府對人權政策的整體擘劃及施政統合功能。

羅秉成也進一步說明，國家人權行動計畫中有關研議制定綜合性平等法、人權指標、人權預算、人權影響評估機制的統合規劃等事宜，是人權處未來重要推動工作項目。

對於轉型正義業務，羅秉成表示，促轉會依法結束任務後，法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部及國發會等6個部會承接落實，同時由行政院長蘇貞昌親自擔任「推動轉型正義會報」召集人，並由人權處擔任會報幕僚，統籌整合跨部會議題，將持續推動台灣轉型正義工程邁向新的里程碑。

羅秉成強調，人權處的揭牌意味著新挑戰正要開始，落實人權及轉型正義是政府的重要責任，也是長遠的民主工程，蔡總統和蘇院長都願意承擔這個歷史任務。期勉未來人權處和各部會共同攜手，讓人權與轉型正義在既有基礎上持續推進，不但要做得更多，還要做得更好。

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