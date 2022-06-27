台聯議員楊中成拜會 民進黨南市黨部主委允諾相同條件輔選

台聯黨南市永康區議員楊中成（右）今日拜會民進黨南市黨部主委潘新傳（左）。（記者王姝琇攝）

2022/06/27 16:59

〔記者王姝琇／台南報導〕台聯黨南市永康區議員楊中成今（27）日拜會民進黨南市黨部主委潘新傳，雙方對今年底的九合一大選進行討論交流。潘新傳表示，楊中成2020年以台聯黨籍身份加入民進黨團運作，政治理念與民進黨團一致，年底選舉允諾將以相同對黨提名的參選人一樣做輔選，讓年底大選議員席次最大化。

永康區戰情相對激烈，選舉人數超過18萬人，為台南人口第一大行政區，也是應選7席市議員的最大選區，除了現任議員力拼連任外，各政黨新人也卯足全力角逐議員席次。

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潘新傳表示，楊中成自2014年當選以來，雖未加入民進黨團，仍始終配合民進黨團支持市政推動，並於2020年6月以台聯黨籍身份加入民進黨團運作，也讓黨團成員對他的配合銘感於心，加上他的政治理念和民進黨團一致，面對市府施政，對人民有利就全力支持、違背民意就嚴厲監督，全力為民喉舌；年底選舉將以相同對黨提名的參選人一樣做輔選，讓年底大選議員席次最大化，達成議會過半的目標；未來也會持續爭取更多無黨議員加入民進黨團，厚植黨團戰力監督市政。

楊中成表示，面對年底大選台聯黨將全力支持民進黨提名的市長黃偉哲，做得好就要肯定，市府若做得不對就監督，為人民服務是他擔任議員的初衷，會加入民進黨團，就是肯定民進黨執政下的台南，市政進步有目共睹，加以台聯黨籍身份，長期保持在外圍與民進黨團合作，此次參選連任，當選依然會加入黨團運作，會持續鞭策及支持市政讓大台南不斷進步，希望加強未來問政監督能量，讓台南市民過得更好。

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