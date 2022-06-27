一說拋棄市民、一說辭職才是負責 沈慧虹：顯示民眾黨不團結

林智堅和沈慧虹接受黨提名後首度同框。（記者蔡彰盛攝）

2022/06/27 16:14

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民眾黨立委高虹安批評新竹市長林智堅與副市長沈慧虹，指2人辭職就是拋棄市民，然而民眾黨市議員李國璋今天又發聲明，認為辭職才是對市民負責，有媒體問沈慧虹會不會覺得民眾黨自相矛盾，沈慧虹表示這表示整個民眾黨沒有顯現出團結的內容，強調市府新竹隊是一個團結的隊伍，民進黨也是團結的政黨，會一起一如既往地守護新竹。沈慧虹更覺得李國璋也可以建議高虹安儘速辭職。

今天是林智堅和沈慧虹接受提名後首度同框，當被問到未來桃竹選戰是否也會打團體戰，林智堅說2018年新竹市及桃園還有基隆、新北，就有「會做事連線」的聯合作戰模式，桃竹本來就是共同生活圈，並且這次他代表民進黨到桃園參選市長，沈慧虹未來要參選新竹市長，當然「智慧連線」其實在新竹市政團隊已久，未來會在桃竹選戰再次實現。希望能藉由「智慧連線、桃竹實現」，讓桃竹的生活都可以更好，讓台灣更好。

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至於林智堅正式辭職時間，他說因為剛居家隔離結束，現在還有自主健康管理時間，會在這段期間盤點市政，把市政交接工作做好，並且會盡速和中央協調，推出一個有經驗、了解新竹市政的代理市長人選。這些工作都抵定後，就會辭去市長職位、職務，到桃園參選。

高虹安批評竹市正副市長請辭、創下台灣首例，是拋棄市民、真心換絕情，對此林智堅說，現在選民眼睛都是雪亮的，大家希望看到的是好的政見、好的政績，不希望口水，他對於這樣子口水式的批評，沒有評論。

民眾黨市議員李國璋要求沈慧虹辭職，不要用市政資源打選戰，沈慧虹說辭職參選是她堅定的決心，她覺得李國璋也可以建議高虹安儘速辭職。

當被問到高虹安頻頻拋出市政議題，卻遲遲不表態，沈慧虹說，對於市政一定要有真正決心、也要有誠懇決心，深耕地方是她做事的一貫決心，她在竹市已經耕耘7年多，新竹市是她的家，她努力在這邊和市民在一起，也希望有心要來參選的高虹安，能盡快來了解新竹市民的需要與新竹地方的需求，她認為隔空或者更遠的指三道四，事實上對新竹人並沒有幫助。

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