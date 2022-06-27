趙少康稱蔣萬安強勢領先 幹嘛去打黃珊珊？

趙少康（左）、國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）今天出席中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會。（蔣萬安立委辦公室提供）

2022/06/27 15:19

〔記者蔡思培／台北報導〕年底選戰將至，目前國民黨已推派立委蔣萬安參選台北市長，台北市副市長黃珊珊也被台北市長柯文哲點名參選。不過中廣董事長趙少康表示，黃珊珊不是蔣萬安的對手，蔣的對手是民進黨，對黃珊珊就是維持禮貌、客氣的態度。

趙少康、蔣萬安今天出席中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會，兩人也在會上被問起選舉議題。趙少康表示，他從旁邊觀察，黃珊珊就不是蔣萬安的對手，蔣對手是民進黨，對黃珊珊就是維持禮貌、客氣的態度。趙少康說，黃珊珊打蔣是一定的，選舉策略就是這樣，蔣萬安已經強勢領先，幹嘛去打黃？蔣的目標是民進黨不是黃珊珊。

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對於柯文哲稱黃珊珊可能無縫接軌，趙少康直言「聽了很好笑」，留任永遠連任下去，都不要挑戰了嗎？趙認為政績好不好拿出來給大家看，選舉是讓選民用選票決定

媒體也詢問，1994年台北市長選舉有陳水扁、趙少康、黃大洲，趙少康的泛藍角色，成為三腳督中關鍵角色，是否擔心蔣萬安成為當年的黃大洲。對此趙表示，現在情況跟當年不一樣，30年河東、30年河西，差很遠，蔣萬安民調現領先10至15%，本來就是第一名候選人，跟那個時候不同，但還是希望民調能夠更強勢領先更高，跟對方拉出安全距離。

柯文哲曾批評其他人擔任第二任就想著當總統，現在似乎出現「迴力鏢」，對此趙少康表示，柯愛怎麼講就怎麼講，柯本來就有權利選舉，網友也可以去笑柯。趙說，現在常常流行迴力鏢，民進黨就這樣打出去罵別人，又回來打到自己，他認為在罵別人、笑別人的時候，都要想一想，有時常是「夫子自道也」。

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