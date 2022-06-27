為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    趙少康稱蔣萬安強勢領先 幹嘛去打黃珊珊？

    趙少康（左）、國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）今天出席中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會。（蔣萬安立委辦公室提供）

    趙少康（左）、國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）今天出席中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會。（蔣萬安立委辦公室提供）

    2022/06/27 15:19

    〔記者蔡思培／台北報導〕年底選戰將至，目前國民黨已推派立委蔣萬安參選台北市長，台北市副市長黃珊珊也被台北市長柯文哲點名參選。不過中廣董事長趙少康表示，黃珊珊不是蔣萬安的對手，蔣的對手是民進黨，對黃珊珊就是維持禮貌、客氣的態度。

    趙少康、蔣萬安今天出席中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會，兩人也在會上被問起選舉議題。趙少康表示，他從旁邊觀察，黃珊珊就不是蔣萬安的對手，蔣對手是民進黨，對黃珊珊就是維持禮貌、客氣的態度。趙少康說，黃珊珊打蔣是一定的，選舉策略就是這樣，蔣萬安已經強勢領先，幹嘛去打黃？蔣的目標是民進黨不是黃珊珊。

    對於柯文哲稱黃珊珊可能無縫接軌，趙少康直言「聽了很好笑」，留任永遠連任下去，都不要挑戰了嗎？趙認為政績好不好拿出來給大家看，選舉是讓選民用選票決定

    媒體也詢問，1994年台北市長選舉有陳水扁、趙少康、黃大洲，趙少康的泛藍角色，成為三腳督中關鍵角色，是否擔心蔣萬安成為當年的黃大洲。對此趙表示，現在情況跟當年不一樣，30年河東、30年河西，差很遠，蔣萬安民調現領先10至15%，本來就是第一名候選人，跟那個時候不同，但還是希望民調能夠更強勢領先更高，跟對方拉出安全距離。

    柯文哲曾批評其他人擔任第二任就想著當總統，現在似乎出現「迴力鏢」，對此趙少康表示，柯愛怎麼講就怎麼講，柯本來就有權利選舉，網友也可以去笑柯。趙說，現在常常流行迴力鏢，民進黨就這樣打出去罵別人，又回來打到自己，他認為在罵別人、笑別人的時候，都要想一想，有時常是「夫子自道也」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林佳龍：里長說沒柯文哲電話 找得到人應是好市長基本條件
    2022/06/27 14:26

    林佳龍：里長說沒柯文哲電話 找得到人應是好市長基本條件
    林佳龍：台北市長內部民調 我2個月前就領先陳時中
    2022/06/27 13:51

    林佳龍：台北市長內部民調 我2個月前就領先陳時中

    輕總價落籍信義區 市政府站小宅高人氣
    趙少康稱目前民調蔣萬安贏10至15％ 現在投票會贏
    2022/06/27 13:26

    趙少康稱目前民調蔣萬安贏10至15％ 現在投票會贏
    柯問蔣萬安「有我聰明嗎？」趙少康批：有時智商越高越看不起人
    2022/06/27 13:14

    柯問蔣萬安「有我聰明嗎？」趙少康批：有時智商越高越看不起人

    新新左營華麗變身 生態綠廊科技之心
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播