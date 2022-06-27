為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    參選高雄市長政策 柯志恩：絕對沒有愛情摩天輪

    國民黨智庫執行長柯志恩。（資料照）

    國民黨智庫執行長柯志恩。（資料照）

    2022/06/27 14:34

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常會本週三預計徵召國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，柯志恩今稱，國民黨常常有很多「彩蛋」，她也不知週三情況會如何，什麼事情都會發生﹔對於參選高雄市長的政見，柯則在接受網路節目專訪時笑說，絕對沒有愛情摩天輪。

    國民黨高雄市長人選即將底定，柯志恩今早在自己主持的廣播節目上表示，在本週三中常會公布前，候選人應該是要保持沉默，而國民黨常常有很多「彩蛋」，她也不曉得本週三的彩蛋是什麼？是否如大家預期？還有48小時，什麼事情都會發生。

    針對孫文學校總校長張亞中陣營對於國民黨高雄市長民調的質疑，柯志恩表示，如果張亞中的發言人都到黨中央了，黨中央可以私下給其看民調，不要讓外界認為有模糊地帶，這樣對要被推出的人選不是好事，黨中央有必要講清楚。

    柯志恩今午接受廣播節目專訪時也提到，黨主席朱立倫第一次告知她要思考高雄市長選舉，她第一時間向朱翻白眼還反問「爲什麼是我？」她還笑說，想學高雄市前副市長葉匡時，以老公不答應拒絕。

    對於高雄市的市政願景，柯志恩說：「愛情摩天輪這個東西絕對不會有！」但她認為，韓市府團隊做了很多基礎建設工作，比如「水溝通」，這部分就應該要持續做下去，她會去請益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳國民黨中央定調柯志恩選高雄！ 張亞中鬆口祝福
    2022/06/22 16:18

    傳國民黨中央定調柯志恩選高雄！ 張亞中鬆口祝福
    國民黨高市長提名民調疑雲 張亞中派員再吃閉門羹
    2022/06/22 14:57

    國民黨高市長提名民調疑雲 張亞中派員再吃閉門羹

    輕總價落籍信義區 市政府站小宅高人氣
    傳國民黨徵召柯志恩選高雄市長 在地聲量卻是張亞中、陳玉珍領先
    2022/06/21 16:39

    傳國民黨徵召柯志恩選高雄市長 在地聲量卻是張亞中、陳玉珍領先
    鬆口選市長 柯志恩：一生懸命為高雄
    2022/06/21 11:29

    鬆口選市長 柯志恩：一生懸命為高雄

    SYM全新迪爵國民神車上市
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播