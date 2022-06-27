參選高雄市長政策 柯志恩：絕對沒有愛情摩天輪

國民黨智庫執行長柯志恩。（資料照）

2022/06/27 14:34

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常會本週三預計徵召國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，柯志恩今稱，國民黨常常有很多「彩蛋」，她也不知週三情況會如何，什麼事情都會發生﹔對於參選高雄市長的政見，柯則在接受網路節目專訪時笑說，絕對沒有愛情摩天輪。

國民黨高雄市長人選即將底定，柯志恩今早在自己主持的廣播節目上表示，在本週三中常會公布前，候選人應該是要保持沉默，而國民黨常常有很多「彩蛋」，她也不曉得本週三的彩蛋是什麼？是否如大家預期？還有48小時，什麼事情都會發生。

請繼續往下閱讀...

針對孫文學校總校長張亞中陣營對於國民黨高雄市長民調的質疑，柯志恩表示，如果張亞中的發言人都到黨中央了，黨中央可以私下給其看民調，不要讓外界認為有模糊地帶，這樣對要被推出的人選不是好事，黨中央有必要講清楚。

柯志恩今午接受廣播節目專訪時也提到，黨主席朱立倫第一次告知她要思考高雄市長選舉，她第一時間向朱翻白眼還反問「爲什麼是我？」她還笑說，想學高雄市前副市長葉匡時，以老公不答應拒絕。

對於高雄市的市政願景，柯志恩說：「愛情摩天輪這個東西絕對不會有！」但她認為，韓市府團隊做了很多基礎建設工作，比如「水溝通」，這部分就應該要持續做下去，她會去請益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法