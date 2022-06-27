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    林佳龍：里長說沒柯文哲電話 找得到人應是好市長基本條件

    前交通部長林佳龍爭取參選台北市長，今接受網路節目專訪。（震傳媒提供）

    前交通部長林佳龍爭取參選台北市長，今接受網路節目專訪。（震傳媒提供）

    2022/06/27 14:26

    〔記者陳昀／台北報導〕前交通部長林佳龍積極爭取民進黨提名參選台北市長，林佳龍今接受網路節目「震傳媒」專訪時表示，他已見過100多名里長，里長說沒有現任市長柯文哲的電話，但他認為讓里長找得到人，是一個好市長的基本條件。

    林佳龍指出，有意參選的副市長黃珊珊必須概括承受柯文哲施政的包袱，國民黨台北市長參選人蔣萬安蔣萬安則年輕、沒有行政經驗，相較之下他的歷練比較完整，可以馬上上手解決問題，也能反守為攻，主導選戰議題，比如提出內湖交通解決方案、百億救觀光、青年成家基金、凍卵補助等。

    林佳龍評價說，蔣萬安可以再等一下，讓人生歷練更豐富，以後可能做得更好，成功在前面不代表以後會成功；黃珊珊是相對平民的選項，很多外省背景的選民不一定會支持權貴後代，但黃相對缺乏宏觀的政策規劃能力，台北市政已經很成熟，需要更宏觀的視野，不需要一位議員或立法委員當市長。

    林佳龍表示，他已見過台北市100多位里長，大家都知道他一上手就能解決問題，里長們說沒有柯文哲的電話，看到他給的名片有手機號碼都很驚訝，但他認為，讓里長找得到人，是一個好市長、好政務官、好民代的基本條件，自己20年來都用同一支手機號碼，沒接到電話也會回簡訊，也經常跟里長一起喝杯咖啡或喝個啤酒。

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