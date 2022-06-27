趙少康稱目前民調蔣萬安贏10至15％ 現在投票會贏

趙少康（左）、國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）今天出席中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會。（蔣萬安立委辦公室提供）

2022/06/27 13:26

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長選戰年底登場，國民黨已推派立委蔣萬安參選，衛福部長陳時中呼聲也高，中央流行疫情指揮中心更表示，今起有重大政策陳才會主持，被外界認為陳準備參選。中廣董事長趙少康今天表示，現在民調蔣萬安贏第二名10至15％，如果現在投票會贏，趙也呼籲陳時中，要參選就趕快辭職參選，不參選就好好做指揮官。

趙少康、國民黨台北市長候選人蔣萬安今天出席中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會，兩人在會上被問起選舉議題。趙少康表示，對於蔣萬安而言一定要贏，而且要贏很多，目前他看的各種民調，蔣萬安大概贏第二名10至15％，如果現在投票會贏，但是大家還要努力。

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趙少康說，如果蔣萬安民調能贏到15至20％比較好，現在基礎已經不錯，他看幾個民調，都是大概贏少至10%、多至15%。不過趙也說，民進黨人選還沒出來，現在民調也只是參考，反正選舉就大家努力。

對於陳時中是否參選，趙少康表示，任何人都有參選的權利，陳時中也有，但陳要參選就趕快辭職下來參選，不參選就好好做他的指揮官，不應該心猿意馬、三心二意、腳踏兩條船啦，「你做指揮官又想選舉，防疫政策就一定會跟選舉有關」，但防疫跟選舉不該牽扯不清。人民授予很大的權益，應該要好好防疫，他呼籲陳時中既然要選就好好下去選，「到現在每天猜他到底要幹嘛，不是很奇怪？」

蔣萬安也說，陳時中到底要不要參選是他的決定，每個人有他的權利，但是指揮中心其實還是有非常重要的任務，現在雖然疫情趨緩，但是全民抗疫的任務還沒有結束。蔣表示，這幾天大家看到「牛痘（口誤，應為猴痘）」也出現首次案例在台灣，之前也一直提醒指揮中心，是不是要採購「牛痘（口誤，應為猴痘）」疫苗，但當時陳部長就說沒有任何採購計畫，在發生案例後，才趕快去緊急接洽。

蔣萬安認為，陳時中與指揮中都應該要把防疫工作放在最優先的位置，至於政治議題、要不要選舉，應該即刻做決定，要參選就好好去選舉，不參選就把自己的工作做好，在自己的崗位上把防疫工作做好，這才是民眾期待的。蔣萬安在回答完提問後，也發現自己將猴痘講成牛痘，連忙拿起麥克風更正。

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