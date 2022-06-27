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    武肺疫苗不良反應救濟1年審1200件 藍批太慢籲從寬

    國民黨立法院黨團27日召開記者會，指政府相關部門行政怠惰，讓疫苗接種受害者救濟無門。（記者朱沛雄攝）

    國民黨立法院黨團27日召開記者會，指政府相關部門行政怠惰，讓疫苗接種受害者救濟無門。（記者朱沛雄攝）

    2022/06/27 12:16

    〔記者林良昇／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗不良反應損害救濟審查速度慢，國民黨立委今指出，若依照目前速度，預防接種受害救濟審議小組（VICP）要耗費8年才能審完，呼籲將僅通過緊急使用授權（EUA）的COVID-19疫苗與一般疫苗區別，應從寬從速處理。

    立法院國民黨團今召開記者會，認為COVID-19疫苗接種損害救濟審查速度過慢，甚至過於嚴格。國民黨團首席副書記長李德維指出，從今年1月到5月底，VICP一共召開9次會議，每次僅討論50案左右，1年最多僅能審查1200案，但目前共有8千案待審查。

    李德維說，損害救濟審查耗時，若依照目前速度，最後被審議到的案件可能要等到7、8年後，恐怕難對受害民眾有任何保障。

    國民黨立委謝衣鳯也表示，根據衛福部數據，到今年6月15日，COVID-19疫苗接種通報不良反應事件是1萬9762件，死亡為1504件，嚴重不良反應為8305件，目前為止，完成審查的僅有610件，平均每案花費的時間是103天。

    謝衣鳯甚至認為，衛福部二度修正「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，讓疫苗接種損害救濟更嚴格，將法條文字修正為「醫學實證證實為無關聯性或醫學實證未支持其關聯性」，意指沒有實證研究支持的疫苗不良反應，就等於沒有。

    但謝衣鳯指出，目前COVID-19疫苗都是使用EUA，是緊急授權，無法像一般流感疫苗一樣有完整疫苗的安全性、不良反應等相關資料，若修正更嚴格，會讓受害者更求助無門。

    國民黨立委鄭正鈐提到，「預防接種受害救濟基金」分成兩部分：常規疫苗是由疫苗廠商或製造商支付，但只經過EUA的COVID-19疫苗並非由廠商支付，而是由政府編列特別預算去補足，既然基金來源不同，接種損害救濟就不該一致。

    立院國民黨團總召曾銘宗表示，預防接種受害救濟基金經費無問題，目前還有2億3795萬元，但受害民眾申請面臨困難，不僅手續繁複、審查時程長，要被判定有關也非常困難，已審查完的610件中，認定有關的僅有32件，比例僅有5.2%。

    曾銘宗批評，衛福部有故意刁難的嫌疑，讓受害民眾得不到該有的補償，國民黨給予最嚴厲譴責。國民黨主張，救濟程序從簡、救濟時程從速、損害判定從寬、賠償金額從高。

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