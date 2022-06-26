「神弓操演」波折多 國軍公開「刺針飛彈」演訓畫面

雙聯裝刺針飛彈命中靶機。（軍方提供）

2022/06/26 23:10

〔記者陳彥廷、涂鉅旻／屏東報導〕國軍上週於屏東滿州舉辦「神弓操演」演練，本、外離島的陸軍及海陸部隊皆來參加，不過，此次操演不論是在牡丹鄉及滿州鄉，皆引來鄉親反彈聲浪，波折相對以往更多，由於這次操演的主要武器「刺針飛彈」才在俄烏戰爭中大放異采，國軍特別在事後公開演訓畫面，提振國軍士氣。

國軍今天晚間發出新聞稿，強調為落實及驗證國軍戰備整備工作，陸軍第四作戰區上週已執行「飛彈射擊訓練-神弓操演」，以實戰化訓練為目的，依作戰進程透過想定，誘導「雙聯裝刺針飛彈系統」及「復仇者飛彈車」，執行野戰防空任務。操演全程，設置空中靶彈及靶機作為模擬來襲敵機，實施實彈、實距離射擊，展現精準打擊火力。

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國軍出，今年度「神弓操演」由第四作戰區成立操演指揮部，並納編砲訓部及各操演單位，針對本、外離島參演之陸軍、海軍陸戰隊官兵，驗證部隊駐地及基地訓練成效；操演時，官兵不畏連日烈日艷陽，在幾秒中的時間內追瞄，扣下發射鈕成功擊落目標，高度發揮專業技能和絕佳默契。

不過，此次演訓卻在地方引來反彈，先是有牡丹鄉親認為演訓前未告知掛上白布條，後續又遭滿州鄉親以沙灘車圍堵射擊基地九棚大沙漠的入口，雖然國軍採單兵攜行刺針飛彈入場並成功佈署成功射擊，但仍被視為遇上波折，國軍特別強調，第四作戰區向支持國軍的屏東恆春、滿州及牡丹地區鄉親們致上最深的感謝，因為鄉親們長期協助與配合，國軍才能順利完成各項演訓工作，充分展現軍民一體、共同保衛家園的堅定意志。

第四作戰區強調，國軍負有保國衛民的職責，「戰訓任務」是不變的核心任務，未來將持續秉持「處處皆戰場，時時做訓練」原則，「從嚴、從難、從實」精進各項工作，發揮不對稱作戰的可恃戰力，以實際行動捍衛國家與守護民眾安全。

雙聯裝刺針飛彈發射。（軍方提供）

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