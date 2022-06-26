蘇貞昌稱電價是「台電負擔沉重」 張善政：他講的我從不聽

國民黨桃園市長參選人張善政（中）對於民進黨將於27日討論是否漲電價，張痛批民進黨政府的能源政策會為台灣帶向災難，現在這件事情一步一步發生，大家可以等著看。（記者李容萍攝）

2022/06/26 22:36

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今（26）日晚間參加楊梅區永青協會活動，對於民進黨27日將討論是否漲電價，他痛批，當初跟韓國瑜搭檔選總統、副總統時就說過千百遍，民進黨政府的能源政策會為台灣帶向災難，現在這件事情一步一步發生，大家可以等著看。對於被問及行政院長蘇貞昌提到「台灣的發電成本因戰爭與疫情翻倍成長，台電負擔沉重」，張語重心長表示，「蘇貞昌講的話，我從來都不去聽」。

張善政被問到，桃園市議會議長邱奕勝協助協調體育局租借桃園市立綜合體育館召開國民黨全代會為年底選舉造勢，被黨內解讀為「歸隊」；對此，張善政說，「不能說歸隊，因為沒有脫隊，何來歸隊」，「（議長）從來沒有脫過隊」。

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在永青協會理事長葉福州的邀請下，張善政今晚牽著鐵馬、穿著復古背心、頭戴瓜皮帽、脖圍毛巾，喬裝成賣燒肉粽的小販，由前立委廖正井、市議員周玉琴、涂權吉、李家興、前縣議員傅鑫福等人陪同進場時叫賣燒肉粽，並親切的發送粽子給參與的民眾，還不忘邊唱「燒肉粽」，並與社區重披婚紗婆婆媽媽合影，高喊「加油」、「凍蒜」，場面熱鬧、有趣。

張善政一上台即幽默表示，俗話說「有愛最美」，所以台上穿婚紗的女士都格外的美，因為每個人的內心都充滿著愛；張說，卸任行政院長一職之後，轉任台哥大基金會董事長，當時就帶領基金會的同仁關懷弱勢、老人及婦女。曾到桃園安養院捐贈棉被，到台東幫弱勢的原住民修繕屋頂，到偏鄉小學開電腦課，也曾在年曆年前到偏鄉陪獨居老人吃年夜飯。

他提到，未來當選市長會妥善運用市政府的資源來發揮愛心，讓婦女、老人、弱勢都能受到比現在更好、更妥善的照顧。張還說，我在花蓮種田，知道農夫的辛苦，深刻感受過農夫收穫的喜悅及災損的無助，當過農夫讓他更有同理心。呼籲鄉親年底選舉一定要選充滿愛心及有同理心的人，支持想做好事的人，桃園才會變得有愛、更美。

國民黨桃園市長參選人張善政（左3）進場，台上、台下高喊「加油」「凍蒜」相挺。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市長參選人張善政（中）進場，充當肉粽伯分送肉粽氣氛熱烈。（記者李容萍攝）

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