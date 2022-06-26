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    柯文哲嗆「公開辯論」大巨蛋 內政部重申：勿將責任推中央

    內政部今日重申，大巨蛋防火避難層審查主要因北市府耗費整整一年時間，延遲說明避難層認定所致，勿將延遲責任推給中央。（資料照）

    內政部今日重申，大巨蛋防火避難層審查主要因北市府耗費整整一年時間，延遲說明避難層認定所致，勿將延遲責任推給中央。（資料照）

    2022/06/26 18:02

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕台北市長柯文哲近期因大巨蛋防火避難層審查槓上內政部，今日點名內政部政務次長花敬群「不要逃」，盼與內政部公開辯論。對此，內政部今日重申，此事主要因北市府耗費整整一年時間，延遲說明避難層認定所致，勿將延遲責任推給中央。

    柯文哲今日赴關渡碼頭出席活動時，被媒體問及大巨蛋相關議題時表示，希望與內政部公開辯論，開個公開記者會，並點名花敬群「不要逃」。

    花敬群昨日被問及大巨蛋進度時表示，北市府去年4月將大巨蛋避難層認定等案件送至中央，但直到今年3月24日才明確說明，同意修正將地面層、地下一層認定為避難層，中間耗時一年，「市府自己要打屁股」。台北市副市長蔡炳坤今日則受訪時，則要花收回「打屁股」這句話，並表示，從去年4月到今年5月是誰在「卡蛋」、說謊？質疑內政部行政怠惰，並呼籲監察院介入了解。

    對此，內政部今日重申表示，此事主要是因北市府耗費整整一年時間，延遲說明避難層認定所致，勿將延遲責任推給中央。中央樂見大巨蛋完工啟用，提供全民安心打球與安全看球的空間，目前大巨蛋排煙模擬及防火避難等公共安全，中央刻正依法客觀公正審查中。

    內政部也重申，此案去年4月送至中央，但北市府是地方主管建築機關，大巨蛋避難層的認定應清楚說明，但去年間2次回函均未明確表態，僅引營建署於去年4月8日函及表示「尊重建築師的簽證結果」，對於其本應基於法定職責所做成判定的專業內容完全避而不談，北市府直到今年3月24日，才明確說明同意修正將地面層及地下一層，同時認定為避難層，其所耗費的整整一年時間，勿將延遲責任推給中央刁難。

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