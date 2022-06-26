為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蘇貞昌訪永聯物流 盼借鏡精進農漁產品冷鏈運作

    行政院長蘇貞昌指出，行政院農委會正為台灣農漁產品興建冷鏈物流系統，而中華郵政公司也將打造郵政物流園區，因此他率領行政團隊前來參訪，盼能借鏡永聯物流成功模式。（記者俞肇福攝）

    行政院長蘇貞昌指出，行政院農委會正為台灣農漁產品興建冷鏈物流系統，而中華郵政公司也將打造郵政物流園區，因此他率領行政團隊前來參訪，盼能借鏡永聯物流成功模式。（記者俞肇福攝）

    2022/06/26 17:20

    〔記者俞肇福／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天（26日）前往新北市瑞芳區參訪永聯物流開發台北園區，他表示，行政院農委會正為農漁產品打造冷鏈物流系統，中華郵政公司也將打造郵政物流園區，他率領行政團隊來參訪，盼能借鏡永聯物流先進的冷鏈物流規劃設計及運作模式，使政府在該領域更加精進。

    蘇貞昌強調，政府會持續藉由政策調整、導引及法令修正等方式，投入各項資源，大力給予民間各領域產業優惠及獎勵，讓台灣不僅在世界占一席之地，更能居領先地位。

    蘇貞昌表示，面對科技進步、生活型態及整體物流服務的改變，永聯物流開發公司執行長張建泰極具眼光，成功領導團隊運作走向國際。他進一步指出，永聯物流開發公司參考國外經驗，了解工業4.0自動化機械設備需求後，將原先13米高的倉庫，改建為40米高，並依據不同客戶需要及產品特性，如一般物品、藥品及化妝品等，提供不同倉儲空間、設備、溫度調控及租賃年限等，就像政府進口的疫苗有常溫、冷藏及冷凍等不同溫度的儲藏條件，甚至部分疫苗須保存在零下20度的低溫環境中，因此也建置不同的冷鏈倉儲設備。

    此外，永聯物流也與國際連結，持續向外拓展服務據點，將觸角延伸至馬來西亞、越南等國，加深與新南向國家的合作，而政府也透過其他物流公司將農漁產品銷往日本、美國等國。

    蘇貞昌強調，為促進國內產業發展，經濟部持續推動大型物流中心促參案，目前已核准10案，給予業者租稅減免等多項優惠，其中永聯物流開發公司即占其中3案。他指出，政府應運用各項促參及輔導計畫，並藉由政策調整、導引及法令修正等方式，投入各項資源，大力給予民間各領域產業優惠及獎勵，讓台灣不僅在世界占有一席之地，更能居領先地位，走在世界的最前面，進而增加更多的「護國神山」企業。

    蘇貞昌也提到，目前農委會正為台灣農漁產品興建各式冷鏈物流系統，而中華郵政公司也在林口與桃園龜山交界打造郵政物流園區，希望藉由此次參訪，能進一步借鏡永聯物流開發公司的先進規劃設計及運作模式，也請經濟部檢視並盤點相關需要，讓台灣持續與國際接軌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇貞昌緩頰稱陳吉仲很賣力 屏縣府：中央地方一起救石斑
    2022/06/26 14:21

    蘇貞昌緩頰稱陳吉仲很賣力 屏縣府：中央地方一起救石斑
    搶救石斑魚！潘孟安批農委會無作為 蘇揆：陳吉仲非常賣力
    2022/06/26 11:22

    搶救石斑魚！潘孟安批農委會無作為 蘇揆：陳吉仲非常賣力

    超質感捷運宅掀熱潮 租得起就買得起
    陳吉仲：126億打造冷鏈物流 布局石斑魚通路
    2022/06/12 22:14

    陳吉仲：126億打造冷鏈物流 布局石斑魚通路
    率全國之先 台南玉井農產加工及冷鏈物流中心獲中央補助5億
    2022/01/12 17:21

    率全國之先 台南玉井農產加工及冷鏈物流中心獲中央補助5億

    不會崩盤了！全聯出手採購500公噸石斑
    全國第一花卉冷鏈供應體系完成 台北花市：漲價控制在1成左右
    2022/01/06 16:54

    全國第一花卉冷鏈供應體系完成 台北花市：漲價控制在1成左右
    國壽擴大倉儲持續搶地 砸32.59億買下桃園楊梅11筆土地
    2019/11/13 19:53

    國壽擴大倉儲持續搶地 砸32.59億買下桃園楊梅11筆土地
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播