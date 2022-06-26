蘇貞昌訪永聯物流 盼借鏡精進農漁產品冷鏈運作

行政院長蘇貞昌指出，行政院農委會正為台灣農漁產品興建冷鏈物流系統，而中華郵政公司也將打造郵政物流園區，因此他率領行政團隊前來參訪，盼能借鏡永聯物流成功模式。（記者俞肇福攝）

2022/06/26 17:20

〔記者俞肇福／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天（26日）前往新北市瑞芳區參訪永聯物流開發台北園區，他表示，行政院農委會正為農漁產品打造冷鏈物流系統，中華郵政公司也將打造郵政物流園區，他率領行政團隊來參訪，盼能借鏡永聯物流先進的冷鏈物流規劃設計及運作模式，使政府在該領域更加精進。

蘇貞昌強調，政府會持續藉由政策調整、導引及法令修正等方式，投入各項資源，大力給予民間各領域產業優惠及獎勵，讓台灣不僅在世界占一席之地，更能居領先地位。

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蘇貞昌表示，面對科技進步、生活型態及整體物流服務的改變，永聯物流開發公司執行長張建泰極具眼光，成功領導團隊運作走向國際。他進一步指出，永聯物流開發公司參考國外經驗，了解工業4.0自動化機械設備需求後，將原先13米高的倉庫，改建為40米高，並依據不同客戶需要及產品特性，如一般物品、藥品及化妝品等，提供不同倉儲空間、設備、溫度調控及租賃年限等，就像政府進口的疫苗有常溫、冷藏及冷凍等不同溫度的儲藏條件，甚至部分疫苗須保存在零下20度的低溫環境中，因此也建置不同的冷鏈倉儲設備。

此外，永聯物流也與國際連結，持續向外拓展服務據點，將觸角延伸至馬來西亞、越南等國，加深與新南向國家的合作，而政府也透過其他物流公司將農漁產品銷往日本、美國等國。

蘇貞昌強調，為促進國內產業發展，經濟部持續推動大型物流中心促參案，目前已核准10案，給予業者租稅減免等多項優惠，其中永聯物流開發公司即占其中3案。他指出，政府應運用各項促參及輔導計畫，並藉由政策調整、導引及法令修正等方式，投入各項資源，大力給予民間各領域產業優惠及獎勵，讓台灣不僅在世界占有一席之地，更能居領先地位，走在世界的最前面，進而增加更多的「護國神山」企業。

蘇貞昌也提到，目前農委會正為台灣農漁產品興建各式冷鏈物流系統，而中華郵政公司也在林口與桃園龜山交界打造郵政物流園區，希望藉由此次參訪，能進一步借鏡永聯物流開發公司的先進規劃設計及運作模式，也請經濟部檢視並盤點相關需要，讓台灣持續與國際接軌。

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