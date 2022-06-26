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    民進黨新北執評委改選完成 何博文：重返執政、守護新北

    民主進步黨新北市黨部今天舉辦第7屆執行委員暨評議委員改選，順利選出16席執委和9席評委。（圖由民進黨新北市黨部提供）

    民主進步黨新北市黨部今天舉辦第7屆執行委員暨評議委員改選，順利選出16席執委和9席評委。（圖由民進黨新北市黨部提供）

    2022/06/26 13:43

    〔記者賴筱桐／新北報導〕民主進步黨新北市黨部今天舉辦第7屆執行委員暨評議委員改選，順利選出16席執委和9席評委，並推舉葉德盛為評委召集人。民進黨新北市黨部主委何博文表示，全體黨公職將團結守護新北市，共同為重返執政努力，汰換不適任的市政團隊。

    本屆執行委員應選16席，共20人登記參選；評議委員應選9席，共12人登記參選，順利選出16席執委和9席評委。選舉結果出爐之後，新任評議委員共同推舉葉德盛評委擔任召集人，展現團結氛圍。

    葉德盛說，感謝各位評委支持，他將全力監督、協助黨務，期盼大家一起為民主進步黨打拚。

    何博文表示，感謝大家共同體現黨內民主，新北市黨部會向全體市民及支持者負責，全體黨公職絕對會團結起來，守護新北市，大家共同為重返執政努力，汰換不適任的市政團隊。

    當選名單如下：

    第7屆執行委員共16人：王立強、吳阿粉、沈明耀、呂芳昌、呂學政、邱西城、林耿邦、林盈良、翁昭仁、陳民哲、陳惠民、張維倩、張樹根、鄭凱元、戴翎育、蘇髙松。

    第7屆評議委員共9人：李福源、吳俞葶、余文文、林秋福、郭振鵬、陳建智、彭兆鵬、葉德盛、蘇益和。

    民主進步黨新北市黨部今天舉辦第7屆執行委員暨評議委員改選，順利選出16席執委和9席評委，並推舉葉德盛為評委召集人。（圖由民進黨新北市黨部提供）

    民主進步黨新北市黨部今天舉辦第7屆執行委員暨評議委員改選，順利選出16席執委和9席評委，並推舉葉德盛為評委召集人。（圖由民進黨新北市黨部提供）

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