為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    籲凍漲民生電價 國民黨：不要讓人民更痛苦

    國民黨副秘書長王育敏（右二）、李彥秀（左二）、發言人柳采葳（右一）及新北市議員參選人黃心華（左一）等人，26日召開「疫情、通膨夾殺，炎夏漲電價，蔡政府欠電！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨副秘書長王育敏（右二）、李彥秀（左二）、發言人柳采葳（右一）及新北市議員參選人黃心華（左一）等人，26日召開「疫情、通膨夾殺，炎夏漲電價，蔡政府欠電！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    2022/06/26 10:54

    〔記者林良昇／台北報導〕經濟部將於6月27日召開電價費率審議會，國民黨今表示，在疫情當下、通膨、失業率都創新高，若還調漲電價，會讓人民生活雪上加霜。呼籲審議會不調漲民生用電電價，並檢討民進黨的能源政策問題。

    國民黨今召開記者會，呼籲政府「苦民所苦，凍漲民生電價」，國民黨文傳會主委王育敏表表示，在疫情居高不下、通膨嚴重的此刻，若再調漲民生電價，會讓人民生活雪上加霜，非常辛苦，呼籲明日的電價審議會不該調漲民生用電電價。

    國民黨副秘書長李彥秀批評，用電價解決問題是最無腦的能源政策，電價成本不是制定電價的全部，還要考量外在因素，在疫情、通膨、失業「三殺」壓力下，今年的人民痛苦指數是歷年來新高，若漲電價，下一波就是漲油價，之後就是物價指數攀升，會讓人民更痛苦。

    李彥秀質疑，以台灣現在的電力結構，即使漲電價，政府也無法保證今年不停電，「還要把跳電推給小動物嗎？」除了該凍漲電價外，也應討論民進黨的能源政策。

    國民黨台北市議員參選人柳采葳表示，他自己選區內有民眾在台北大稻埕開咖啡店，民眾說6年前相信蔡政府能源政策，現在每天提心弔膽，擔心沒有電，整天沒收入﹔蔡政府應該向過去相信其能源政策的年輕人道歉。

    國民黨新北市議員參選人黃心華說，蔡政府曾說10年內電價不調漲，現在又說是國際因素要漲電價，難道又要使出「時空環境不同之術」嗎？

    黃心華認為，台灣能源政策有三大問題，第一，過度偏重天然氣，容易受到國際能源價格影響﹔第二，能源配比失調，少掉很多穩定、廉價的電源，多了高昂不穩定的能源﹔第三，嘴炮的綠能政策，進度不只達不到，效能做不到，還讓漂亮的地景看不到。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨團拋4要求 國民黨團籲凍漲民生用電
    2022/06/25 05:30

    民進黨團拋4要求 國民黨團籲凍漲民生用電
    反對劫貧濟富 消基會︰先漲工業用電
    2022/06/25 05:30

    反對劫貧濟富 消基會︰先漲工業用電

    竹南科學園區首選 e家親 增值具潛力
    台電︰調漲電價 牽動減緩用電量暴衝
    2022/06/25 05:30

    台電︰調漲電價 牽動減緩用電量暴衝
    電價凍漲累虧暴增 台電小股東怒轟「20年血汗白流」
    2022/06/24 15:22

    電價凍漲累虧暴增 台電小股東怒轟「20年血汗白流」

    水餃沾醬網路上吵翻天 沾醬霸主就是這罐
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播