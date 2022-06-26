籲凍漲民生電價 國民黨：不要讓人民更痛苦

國民黨副秘書長王育敏（右二）、李彥秀（左二）、發言人柳采葳（右一）及新北市議員參選人黃心華（左一）等人，26日召開「疫情、通膨夾殺，炎夏漲電價，蔡政府欠電！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2022/06/26 10:54

〔記者林良昇／台北報導〕經濟部將於6月27日召開電價費率審議會，國民黨今表示，在疫情當下、通膨、失業率都創新高，若還調漲電價，會讓人民生活雪上加霜。呼籲審議會不調漲民生用電電價，並檢討民進黨的能源政策問題。

國民黨今召開記者會，呼籲政府「苦民所苦，凍漲民生電價」，國民黨文傳會主委王育敏表表示，在疫情居高不下、通膨嚴重的此刻，若再調漲民生電價，會讓人民生活雪上加霜，非常辛苦，呼籲明日的電價審議會不該調漲民生用電電價。

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國民黨副秘書長李彥秀批評，用電價解決問題是最無腦的能源政策，電價成本不是制定電價的全部，還要考量外在因素，在疫情、通膨、失業「三殺」壓力下，今年的人民痛苦指數是歷年來新高，若漲電價，下一波就是漲油價，之後就是物價指數攀升，會讓人民更痛苦。

李彥秀質疑，以台灣現在的電力結構，即使漲電價，政府也無法保證今年不停電，「還要把跳電推給小動物嗎？」除了該凍漲電價外，也應討論民進黨的能源政策。

國民黨台北市議員參選人柳采葳表示，他自己選區內有民眾在台北大稻埕開咖啡店，民眾說6年前相信蔡政府能源政策，現在每天提心弔膽，擔心沒有電，整天沒收入﹔蔡政府應該向過去相信其能源政策的年輕人道歉。

國民黨新北市議員參選人黃心華說，蔡政府曾說10年內電價不調漲，現在又說是國際因素要漲電價，難道又要使出「時空環境不同之術」嗎？

黃心華認為，台灣能源政策有三大問題，第一，過度偏重天然氣，容易受到國際能源價格影響﹔第二，能源配比失調，少掉很多穩定、廉價的電源，多了高昂不穩定的能源﹔第三，嘴炮的綠能政策，進度不只達不到，效能做不到，還讓漂亮的地景看不到。

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