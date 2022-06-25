參選議員看板突撤下 頭屋鄉代主席轉戰鄉長選舉

早早打出議員參選看板的頭屋鄉代表會主席湯于杰，近日卻突然把看板撤下，並於今天在臉書宣布，將改參選下屆頭屋鄉長，挑戰尋求連任的現任鄉長徐鑫榮。（記者彭健禮攝）

2022/06/25 20:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議員第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）應選9席，目前浮出檯面有意參選至少18人，有爭取連任、鄉長屆滿轉戰、代表挑戰更上層樓，更有捲土重來及新人參戰，競爭激烈。不過，早早打出參選看板的頭屋鄉代表會主席湯于杰，近日卻突然把看板撤下，並於今天在臉書宣布，將改參選下屆頭屋鄉長，挑戰尋求連任的現任鄉長徐鑫榮。

記者致電湯于杰，他證實將退出一選區縣議員選舉，將改參選下屆頭屋鄉長。湯于杰說，會有此轉變，並非因議員參選人眾多，參選人多反而對他有利，並自信地說，要搶下一席議員席次，不是難事。

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湯于杰說，不過他在下鄉拜訪時，許多長輩及鄉親朋友，向他反映許多的問題及對地方上看法，希望他能續留頭屋鄉繼續為鄉親服務，加上多位地方政壇前輩的勸進下，最終決定參選下屆頭屋鄉長，他也向苗栗市及公館鄉的支持者及好朋友們致上十二萬分的歉意。

湯于杰認為，頭屋鄉的未來應團結一致、不分黨派共同努力去爭取更多的建設及推動經濟發展，讓青年們都能留在家鄉安居樂業，他於頭屋鄉土生土長，定會全力以赴。

地方人士分析，湯于杰於23歲即當選頭屋鄉民代表，已連任4屆，且近2屆更擔任鄉代會主席，基礎實力穩固，湯改參選頭屋鄉長，對於尋求連任的徐鑫榮而言，將是一場硬戰。

早早打出議員參選看板的頭屋鄉代表會主席湯于杰，近日卻突然把看板撤下，並於今天在臉書宣布，將改參選下屆頭屋鄉長，挑戰尋求連任的現任鄉長徐鑫榮。（湯于杰提供）

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