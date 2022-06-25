民眾黨「全台大眾走」抵台東 倡議永續發展、18歲公民權

台灣民眾黨「全台大眾走」抵達台東，深度了解地方廟宇文化。（記者陳賢義攝）

2022/06/25 18:55

〔記者陳賢義／台東報導〕為了推廣18歲公民權入憲，傳達「永續台灣、世代共行」理念，台灣民眾黨全台大眾走由立委蔡壁如領軍出發，今天來到島內第3站台東，偕同民眾黨台東縣黨部拜訪台東天后宮及玄武堂，深度了解地方廟宇文化。

蔡壁如說，2019年台灣民眾黨成立，今年已經是第3年舉辦全台大眾走，這次的宜花東行程來到第3站台東，一路走下來感受到鄉親的熱情，也讓她對民眾黨更有信心，台灣民眾黨雖然是個年輕政黨，資源不多，但要一步一腳印深耕基層，傳遞民眾黨的價值理念。

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蔡壁如指出，2020年民眾黨進入立法院，第1個會期就提出18歲公民權，訴求「青年參政、還政於民」，經過今年3月立法院三讀通過，只待年底再獲得965萬票公民複決通過，投票年齡便能下修至18歲。青年成為國家的主人翁不應只是口號，這次大眾走用雙腳走遍台灣，透過行動與台灣青年共創未來。

台東縣黨部執行長唐小萍說，台東房價連年高漲，許多青年在台東找工作生根不易，台東永續發展及青年問題是兩個高度相關的議題，如何讓台東的青年能夠在台東安心成家工作，是台東未來發展很重要的課題，而透過重視18歲公民權及永續發展的兩個面向，讓年輕人深度關心政治來改變未來，是相當重要的事情。

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