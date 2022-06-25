嘉義東石林家實力強 「姆湯」參選挑戰不可能的任務

嘉義縣東石鄉長年底選舉，林俊雄與柯登雅兩強競爭。（記者林宜樟攝）

2022/06/25 15:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底地方公職人員選舉，嘉義縣東石鄉現任鄉長林佳瑩已第二任，泛藍陣營將推派林佳瑩的堂哥、嘉義區漁會顧問林俊雄競選鄉長；而林家在東石鄉經營長久，實力雄厚，從前鄉長林純金到林佳瑩共4屆鄉長選舉，有兩屆是同額競選，這次交棒林俊雄，地方也頗看好，而民進黨則徵召縣長秘書柯登雅參選，他最近掛起與傳統選舉風格迥異的「姆湯‧柯登雅」看板，標榜「不可能的任務」挑戰林俊雄，讓觀看看板的民眾笑翻。

東石鄉是地方聞人嘉義區漁會榮譽理事長林水樹的家鄉，前鄉長林純金是林水樹的兄長，現任鄉長林佳瑩是林水樹的女兒，林俊雄是林水樹的姪子；近年來民進黨在嘉義縣占優勢，大多數鄉鎮市長、農會選舉等都由綠營獲勝，然而綠營多次在各選舉挑戰林家，如鄉長、嘉義區漁會選舉等，都未獲勝，東石林家幾乎可說是「牢不可破」，2009年、2018年鄉長選舉，綠營甚至未派人參選。

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林俊雄曾任東石鄉公所秘書、嘉義區漁會總幹事，在地方上經營已久，風評佳，被看好能延續林家在東石鄉政治勢力。

年底東石鄉長選舉民進黨徵召柯登雅參選，面對艱困選情，競選團隊除一般傳統拜票，決定文宣要「玩很大」，最近國際巨星湯姆克魯斯主演電影「捍衛戰士：獨行俠」紅遍全球，柯登雅團隊用台語「毋通（不要、不行）」，參考阿湯哥的名字，取名為「姆湯‧柯登雅」，並用阿湯哥主演的知名系列電影「不可能的任務」為發想，意謂挑戰這次鄉長選舉為不可能的任務，創意讓許多看到的民眾笑翻。柯登雅說「還有一系列的文宣要推出」，請選民期待，要打一場不一樣的選戰。（15:33更新）

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