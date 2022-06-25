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    兒少家暴藏黑數 范雲示警：疫情造成通報數減少3成

    范雲號召民眾一起當「友善路人甲」，建構一個更多友善、更少暴力的社會。（資料照）

    范雲號召民眾一起當「友善路人甲」，建構一個更多友善、更少暴力的社會。（資料照）

    2022/06/25 14:20

    〔記者陳政宇／台北報導〕《家庭暴力防治法》1998年6月24日上路，民進黨立委范雲昨透過影片參與婦女救援基金會舉辦的「家庭暴力潛藏黑數多，暴力防治需要友善路人甲」記者會，她指出，疫情造成兒少家暴通報數減少3成，這代表的不是「家暴減少」，反而是「被發現的家暴」減少了。

    觀察許多國際數據，范雲表示，這兩年的疫情，由於大家在家裡時間增加，生活壓力與摩擦隨之增加，家庭暴力發生的比例也不斷攀升。在台灣，雖然近3年家暴通報數因大眾意識提升而逐年升高，但去年三級警戒期間，「兒少保護」通報數卻比前一年同期下降了高達3成，這代表的不是「家暴減少」，反而是「被發現的家暴」減少了。

    范雲說，根據衛福部的分析，過往兒少保護的案件，通報來源大多是學校或教育單位，但疫情期間，學校停課、遠距上課，孩子們與外界的接觸減少，被通報家暴的數據也就減少了。

    因此，范雲呼籲，這樣的趨勢，提醒了我們「友善路人甲」的重要性。友善路人甲的概念，是希望大家多關注身旁的需要，無論是在路上、在公園、在停車場，如果有看到疑似家暴的狀況，大家應該適時伸出援手。無論在確保自身安全的前提下出面制止、提供求助管道、或是協助報警，都是我們這些「友善路人甲」可以做的。

    「尤其在家庭暴力事件中，孩子是更脆弱的一群」，范雲說，孩子們可能難以辨識「什麼是暴力」，即使辨識暴力之後，也相較難以找到求助的管道。如果每個人都成為友善的路人甲，每個人的友善之舉，都有可能讓這些孩子遠離家暴一步、更靠近專業的資源。如果每個人都成為友善的路人甲，我們的整個社會，對家暴受害者也能更支持、更友善。「家暴零容忍」，就從我們的生活週遭做起。

    范雲也承諾，她會在立法院持續完善《家庭暴力防治法》的法治，希望持續降低任何形式暴力的發生。范雲更號召大家一起當友善路人甲，用心觀察生活週遭的需要，成為一個更多友善、更少暴力的社會，幫助孩子們遠離家暴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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