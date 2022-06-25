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    政院專案檢視36個關鍵基礎設施 吳澤成：避免操作疏失將常態巡檢

    行政院專案檢視36個重要關鍵基礎設施，政務委員吳澤成表示後續將常態巡檢。（資料照）

    行政院專案檢視36個重要關鍵基礎設施，政務委員吳澤成表示後續將常態巡檢。（資料照）

    2022/06/25 11:44

    〔記者李欣芳／台北報導〕近年來國家關鍵基礎設施事故頻傳，今年3月桃園機場二航廈電纜線遭破壞剪斷造成停電事故，行政院長蘇貞昌3月指示請各部會加強盤點、強化管理。工程會隨即配合加入由行政院政務委員吳澤成督導成立的關鍵基礎設施專案小組，於1個月內就電力、油氣、交通、水資源等領域之36個重要關鍵基礎設施，現地檢視並要求各機關依檢視結果，確實完成改善。

    專案小組經現地檢視發現，近年事故大多為人為操作疏失釀災或惡意破壞所致，小組已就檢視發現的各項問題提出對應的改善對策，請各機關確實完成改善。

    吳澤成強調，透過這次全面檢視，各機關已啟動檢討一些以前習以為常的作法，並督促機關重視人為因素風險及雙保險機制，納入防護計畫進行改善。後續將列為常態性巡檢，持續督促提醒各關鍵基礎設施進行改善、提升韌性，以維護國家安全，使國人安心。

    吳澤成表示，專案小組成員包括行政院國土安全辦公室、行政院災害防救辦公室、行政院核子能研究所及工程會，這次檢視主要目的在於要求個別關鍵基礎設施及其主管機關依安全防護指導綱要及近期案件為鑑，補強既有安全防護計畫並確實執行。鑑於近年來事故大多為人為操作疏失釀災或惡意破壞所致，專案小組已請各機關確實完成改善。

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